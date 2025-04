FIRENZE – La seconda variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 (approvato a dicembre scorso) e la relativa integrazione alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Defr) 2025, arrivati al vaglio dell’Aula del Consiglio regionale, sono stati illustrati questa mattina dal presidente della commissione Affari istituzionali, programmazione e bilancio Giacomo Bugliani (Pd).

La manovra prevede una variazione di entrata e di spesa di oltre 6 milioni di euro per il 2025, oltre 13 milioni di euro per il 2026 e quasi 9 milioni di euro per il 2027. Bugliani ha evidenziato come “uno degli aspetti centrali dell’atto riguarda le misure urgenti poste in essere dalla Regione Toscana a sostegno dei territori colpiti dagli eventi emergenziali del 14 e 15 marzo scorso”, che prevedono uno stanziamento complessivo di 8 milioni di euro per il 2025, di cui 5 milioni destinati a contributi forfettari alle famiglie (3mila euro per ogni nucleo familiare) e 3 milioni alle imprese e agli enti del terzo settore.

“Altro aspetto centrale di questa variazione – ha proseguito Bugliani – riguarda il sistema moda: si prevede infatti per il 2025 uno stanziamento di 39,44 milioni per la costituzione di un fondo strategico a sostegno delle micro, piccole e medie imprese del comparto per favorire ricerca, sviluppo e industrializzazione dei processi di innovazione”.

Tra le misure più significative il presidente della Commissione Bilancio ha evidenziato l’integrazione delle risorse in ambito culturale (quasi 11 milioni sull’annualità 2025) e per il settore del sistema neve della Toscana per 1 milione di euro, a cui si collega il contributo straordinario di 1 milione e mezzo di euro al Comune di Abetone Cutigliano per la realizzazione di opere urgenti di revisione degli impianti di risalita di proprietà comunali. Previste ancora risorse per proseguire gli interventi per fronteggiare le criticità in atto nella Laguna di Orbetello, che ammontano a 300mila euro sull’annualità 2025. A questi si aggiungono 180mila euro per il rifinanziamento della misura di sostegno alle attività economiche che hanno subito danni a seguito dello shock ambientale dell’agosto 2024.

Sempre sul fronte della spesa, sono 600mila euro i fondi per le politiche agricole e la gestione faunistica del territorio e mezzo milione di euro quelli destinati agli enti locali per interventi urgenti in materia di edilizia scolastica.

“La copertura della manovra – ha chiarito Bugliani – è garantita dal ricorso all’autorizzazione all’indebitamento che supera i 10 milioni di euro nell’annualità 2025. C’è poi un recupero di risorse libere che la Regione ricava dal cofinanziamento alla programmazione comunitaria per quasi 8 milioni e mezzo. Infine, sono utilizzati accantonamenti dei fondi di riserva per quasi 16 milioni di euro”.

Nel suo intervento Bugliani ha citato anche una serie di interventi di carattere specifico che operano in undici settori. Tra questi si ricordano la misura che autorizza la sottoscrizione di un aumento del capitale di Firenze Fiera per 6 milioni e mezzo di euro. “Si tratta di una scelta importante che nasce dalla considerazione del recente rilancio del complesso fieristico – ha spiegato – . Naufragata l’ipotesi della ricerca di un socio privato, si va a rafforzare l’intervento pubblico dell’ente”.

Ancora, si ricordano gli interventi puntuali per la difesa del suolo (stanziamenti per i comuni di Mollazzana (Lucca) e di Podenzana (Massa Carrara) e nell’ambito sociosanitario (risorse per le residenze sanitarie assistite fino a un massimo di 284mila euro ripartite tra i comuni di Castell’Azzara, Sestino e Badia Tedalda). Ancora, l’autorizzazione della sottoscrizione per 7 milioni di euro di quote di fondi immobiliari chiusi per realizzare alloggi sociali. Inoltre, nell’ambito della viabilità, previsto uno stanziamento di 7 milioni di euro per l’asse di penetrazione del porto di Viareggio e la creazione di un collegamento tra la Statale Aurelia e il porto stesso.