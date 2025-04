GROSSETO – Anche il grossetano Luca Vitale nell’equipaggio del Maxi 79 “Nice” dell’armatore Marco Malgara, sul podio della quinta edizione delle Regate di Primavera a Portofino, organizzate dallo Yacht Club Italiano in collaborazione con le città di Santa Margherita Ligure e Rapallo.

L’evento ha visto protagoniste imbarcazioni oltre i 50 piedi, suddivise nelle categorie IRC e Open, regalando spettacolo e competizione nel cuore del Golfo del Tigullio.

Tra i protagonisti della Classe IRC si è appunto distinta Nice, che ha mantenuto la leadership fino all’ultima giornata di regata grazie a performance di altissimo livello. Oltre a Vitale, velista grossetano con lunga esperienza, e all’armatore Malgara, l’equipaggio era composto da Stefano Fava, Patrizio Cau, Andrea Chiappe, Renzo Del Giudice, Alberto Falcini, Paolo Fredianelli, Lucio Gelsi, Mattia Gelsi, Massimo Marini, Vincenzo Mariolo, Marco Mercadanti, Alberto Pardini, Roberto Leopoldo Pardini, Umberto Rossini, Andrea Serpi, Gianfilippo Traversa, Mauro Zerbini e Andrea Venezian Gandini.

La giornata conclusiva di domenica 27 aprile ha regalato emozioni intense: condizioni meteo perfette, vento da sud/sud-est sui 12 nodi e mare calmo hanno reso la prova spettacolare. Nonostante una prestazione eccellente in acqua, l’equipaggio di Nice ha chiuso al secondo posto nella classifica generale.

“Essere parte di questo equipaggio è un grande onore – ha dichiarato Vitale – i velisti sono tutti di un livello tecnico davvero eccellente. La giornata di domenica è stata una regata emozionante e adrenalinica; il vento più sostenuto rispetto a venerdì ha reso la prova entusiasmante. Il team ha dimostrato carattere e grande coesione. Ringrazio ogni membro dell’equipaggio per l’impegno e la dedizione”.

Le Regate di Primavera si confermano un appuntamento imperdibile nel calendario velico italiano, anche grazie al supporto di partner prestigiosi come @belmondsplendidomare e #bancapassadore. Impeccabile l’organizzazione dello Yacht Club Italiano, cui vanno i ringraziamenti dei partecipanti, distintisi per lo spirito sportivo dimostrato.