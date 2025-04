FIRENZE – “La bilancia non mente: i toscani sono più grassi e meno in salute rispetto a dieci anni fa. Il numero di cittadini obesi è cresciuto del 10% colpendo tutte le fasce d’età tra i 18 ed i 69 anni con più di un toscano su tre sovrappeso”. A lanciare l’allarme è Coldiretti Toscana sulla base dell’analisi dei dati del sistema di sorveglianza regionale.

“Tra le principali cause di questo trend, insieme alla sedentarietà, c’è la progressiva sostituzione nella dieta di cibi naturali e semplici che caratterizzano la dieta mediterranea con quelli ultraprocessati e confezionati il cui consumo è associato all’obesità e ad una vasta platea di patologie come malattie cardiovascolari, il diabete, l’ipertensione e persino il cancro – continuano da Coldiretti -. Il loro consumo sistemico incide silenziosamente in maniera chiara su più aspetti: peso, salute, aspettative di vita che possono ridursi anche di cinque anni e conti pubblici. Il costo sociale e sanitario del sovrappeso costerebbe infatti 289 euro a testa di tasse l’anno”.

“Il dilagare dei cibi artificiali stravolte le nostre abitudini alimentari e mette in serio pericolo la salute pubblica – spiega Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana –. I numeri sull’obesità sono in costante crescita e vanno di pari passo con il consumo di una vastissima gamma di prodotti industriali, artificiali, che contengono una moltitudine di coloranti, dolcificanti, additivi e molto altro che non sono certo salubri per la salute, soprattutto a causa del cosiddetto effetto cocktail, ovvero la loro assimilazione ripetuta durante la giornata”.

“Un esempio emblematico riguarda il pane: un alimento che dovrebbe essere semplice – acqua, farina, sale e lievito – nella versione ultra trasformata può arrivare a contenere anche 15 ingredienti tra cui destrosio, estratto di malto d’orzo, carbonati, emulsionanti. Ingredienti che non servono al nostro organismo ma servono a quel prodotto per conservarsi più a lungo ed essere percepito come buono al nostro palato – spiega ancora la presidente di Coldiretti Toscana -. Per difenderci è importante leggere l’etichetta per capire tutte le componenti che sono presenti all’interno di quell’alimento e preferire alimenti ed ingredienti di origine naturale come quelli agricoli che non subiscono alcuna lavorazione e che possono essere reperiti facilmente nei mercati contadini così come negli altri canali di vendita”.

“A dare la misure dell’emergenza è la preoccupazione dell’80% dei genitori che invocano un grande piano pubblico nazionale per tutelare la salute dei propri figli. Secondo il rapporto Censis Coldiretti infatti quasi un genitore su due (48%) si è reso conto del fatto che i propri figli appena possono scelgono cibi ultra-trasformati. I divieti imposti non sempre funzionano. Tematiche che il movimento Donne Coldiretti Coldiretti sta portando in queste settimane in mille classi delle scuole della regione”.

“La Toscana, pur avendo dati migliori rispetto al resto del Paese, deve tenere alta la guardia e continuare a lavorare per educare alla sana alimentazione e ai corretti stili di vita e soprattutto informare adeguatamente sui rischi che il consumo di questi cibi artificiali può comportare – l’appello della presidente Cesani – Dobbiamo tornare a mangiare semplice, genuino, stagionale riappropriandoci della nostra Dieta Mediterranea, che è la nostra medicina quotidiana. La salute nasce a tavola”.