MONTENERO D’ORCIA – Con una cerimonia solenne, il Comune di Castel del Piano, domenica 4 maggio alle 10:30, dedicherà una via ad Ambrogio Lorenzetti (1290 ca- 1348), uno dei più grandi maestri della pittura senese del Trecento, accogliendo l’iniziativa promossa dall’associazione Palladium Productions Aps Ets di Montenero d’Orcia.

Il nome di Lorenzetti è strettamente legato alla Pieve di Santa Lucia di Montenero d’Orcia, frazione del Comune di Castel del Piano, per la quale, intorno al 1335, il maestro senese realizzò un imponente crocifisso ligneo, dipinto a tempera, raffigurante un cosiddetto Christus Patiens.

Riscoperta negli anni Cinquanta del Novecento l’opera è stata a più riprese restaurata ed esposta in diverse mostre, tra cui la grande retrospettiva monografica dedicata ad Ambrogio Lorenzetti, tenutasi nel 2017 a Santa Maria della Scala di Siena, a seguito della quale la comunità montenerina si è fortemente adoperata per il ritorno dell’opera nella sua sede originale, evitando che finisse in una collezione museale.

“Montenero d’Orcia è un luogo caratterizzato da una significativa eredità storico-artistica che merita una rilettura integrale. – commentano i consiglieri comunali Federico Badini con delega a cultura e associazionismo e Franco Giannetti, con delega alle frazioni -. La decisione di dedicare una via di Montenero ad Ambrogio Lorenzetti è un atto di riconoscenza dell’eredità artistica del maestro senese, nonché un tributo alla comunità che ha saputo preservarne il lascito”.

In tempi recenti, a porre l’attenzione su questo capolavoro della pittura senese e sul suo contesto ambientale e paesaggistico, è stato il noto regista italo-svizzero Adriano Kestenholz, che ha voluto dedicare a quest’opera un breve documentario di forte valenza poetica ed emotiva intitolato Ambrogio Lorenzetti 1335 – i colori del tempo, prodotto dall’Associazione Palladium Productions Aps Ets. Il documentario sarà presentato in anteprima proprio il 4 maggio.

“In margine alla produzione del documentario – spiega Barbara Cannata, presidente dell’associazione Palladium Productions Aps Ets, produttrice e coautrice del film – la nostra associazione ha voluto porre l’attenzione sul fatto che il maestro senese ha percorso proprio questa via del nucleo storico, quando ha realizzato l’opera esposta nella Pieve di Santa Lucia. Abbiamo pertanto proposto alle autorità comunali una ridenominazione odonomastica”.

Il programma del 4 maggio prevede: alle ore 9.30, la Santa Messa nella Pieve di Santa Lucia; alle 10.30 la cerimonia di ridenominazione odonomastica in via Ambrogio Lorenzetti; alle 17.30, la proiezione del film Ambrogio Lorenzetti 1335 – i colori del tempo, presso il Cinema -Teatro Amiatino di Castel del Piano, nell’ambito della rassegna i Ciak d’Arte.

Durante l’evento che corona la cerimonia odonomastica, verranno proiettati altri due brevi documentari dello stesso regista, entrambi legati al patrimonio artistico e culturale toscano: A.C. Pinxit – Viaggio in quattro opere, dedicato al pittore italo-svizzero Antonio Ciseri (1821 – 1891), autore dell’iconico dipinto Ecce Homo (Galleria d’Arte Moderna di Firenze) e della delicata Addolorata (Museo Civico Pinacoteca Crociani di Montepulciano), e Alter Aut Sforzesca, un video musicale su Villa Sforzesca di Castell’Azzara, progettata dagli architetti ticinesi Domenico e Giovanni Fontana da Melide.