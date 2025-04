GROSSETO – La settimana dal 28 aprile al 4 maggio 2025 si preannuncia all’insegna del bel tempo su tutta la provincia di Grosseto. Dopo un inizio con qualche rovescio, il sole sarà protagonista, accompagnato da un graduale aumento delle temperature.​

Lunedì 28 aprile

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana. Sono previsti 6mm di pioggia nelle prossime ore. La probabilità di precipitazioni è del 75%. Temperature: massima di 12°C, minima di 4°C. ​

Martedì 29 aprile

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Sono previsti 2mm di pioggia. La probabilità di precipitazioni è del 60%. Temperature: massima di 13°C, minima di 8°C.

Mercoledì 30 aprile

Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. La probabilità di precipitazioni è del 20%. Temperature: massima di 14°C, minima di 7°C. ​

Giovedì 1 maggio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. La probabilità di precipitazioni è del 0%. Temperature: massima di 13°C, minima di 4°C. ​

Venerdì 2 maggio

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata. La probabilità di precipitazioni è del 0%. Temperature: massima di 14°C, minima di 5°C. ​

Sabato 3 maggio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. La probabilità di precipitazioni è del 0%. Temperature: massima di 11°C, minima di 2°C. ​

Domenica 4 maggio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. La probabilità di precipitazioni è del 0%. Temperature: massima di 14°C, minima di 3°C. ​

Differenze tra le zone della provincia

Nord (Follonica, Massa Marittima): Temperature leggermente più fresche, con massime tra i 22°C e i 25°C.​

Centro (Grosseto capoluogo): Condizioni stabili e soleggiate, con massime fino a 27°C.​

Amiata: Temperature più basse rispetto al resto della provincia, con massime intorno ai 20°C.​

Sud (Orbetello, Monte Argentario): Clima mite e soleggiato, con massime tra i 24°C e i 26°C.​

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo