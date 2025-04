GROSSETO – Alti e bassi per le giovanili del Grosseto Rugby, che però non perdono mai nuovi stimoli per migliorarsi e divertirsi. A Sesto Fiorentino, due Under 16 biancorossi convocati con il Tirreno Rugby Club nel duello con il Rugby Cavalieri, ovvero i sempre più rodati Diego Vena e Nathan Duchi, che hanno contribuito alla vittoria dei tirrenici per 33 a 17.

A Piombino invece, giornataccia per gli Under 12 in franchigia con il Golfo Rugby e guidati dall’educatore di quest’ultimo, Stefano Giannini. Marco, Alice, Matteo, Noa, Rebecca, Matthias, Elia, Francesco L., Francesco D. e Teseo non hanno retto il confronto con le altre squadre con rose più ampie e attrezzate e quindi in grado di poter far riposare i piccoli atleti tra un confronto e l’altro. Comunque c è stato divertimento e competizione ed i ragazzi hanno comunque lottato duro. C’è tanto da lavorare ancora specialmente sul piano delle forze.

La Grosseto rugby invita al campo per poter provare a giocare il mercoledì ed il venerdì. A maggio al fine di far conoscere e invitare nuovi adepti alla palla ovale, le squadre si alleneranno presso gli spazi all’aperto del parco Giotto.