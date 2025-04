PUNTA ALA – Appena conclusa la Combinata Vela Golf 2025, 18esima edizione e sesto Trofeo Alessandro Mugnai, fra sport, divertimento e spettacolo, che ha animato la costa e le acque puntaline. La gara di golf di venerdì ha dato inizio alla combinata organizzata dallo Yacht Club e dal Golf Club Punta Ala. Due bellissime giornate di sport e condivisione, intervallate dallo stop di sabato nel rispetto delle disposizioni di Coni e FIV, per il lutto nazionale proclamato per i funerali del Santo Padre.

Venerdi 25 aprile primo giorno della manifestazione, con gara di golf a squadre di quattro giocatori divisi in due coppie : 1ª coppia Louisiana a due e 2ª coppia 4 palle la migliore, le squadre si sono date battaglia nel bellissimo percorso maremmano del Golf Club Punta Ala. Domenica 27 secondo giorno della manifestazione, con la veleggiata di circa 11 miglia che ha visto in acqua otto agguerrite imbarcazioni. Alla fine una festosa premiazione allo Yacht Club Punta Ala.

I risultati finali e i premiati dal dottor Fernando Damiani Presidente del GCPA e dall’architetto Mario Poli Presidente YCPA

GARA DI GOLF (18 buche–Louisiana a 2 giocatori e 4 palle la migliore – stableford – hcp)

CLASSIFICA FINALE (somma risultati stableford delle due coppie)

2a Squadra netto classificata con 79 punti

Vittorio Asinar De Bernezzo

Costanza Dal Verme

Guido Paolo Gamucci

Mario Cuccia

1a Squadra netto classificata con 85 punti

Romeo Falloni

Roberto Santinelli

Andrea Mecantonio

Andrea Vichi

1a Squadra lordo classificata con 65 punti

Paolo Cristallini

Franck Lescure

Filippo Mazzeschi

Francesca Folonari

1a Classificato Under 14 – Federico Teruzzi

1a Classificata Under 16 – Carolina Vitetta

PREMI SPECIALI offerti dall’Agriturismo La Cianella di Scarlino, partner della Combinata 2025:

Driving contest maschile alla buca 10: Marino Delfino

Driving contest femminile alla buca 10: Marcella Peretti

Nearest to the pin maschile alla buca 15: Filippo Mazzeschi con cm. 20

Nearest to the pin femminile alla buca 15: Chiara Minoli con mt. 2,35

CLASSIFICHE FINALI VELA

1a Classificata in tempo reale

CIPPA LIPPA X, armatore: Guido Paolo Gamucci

3a Classificata in tempo compensato

DRAKAR, armatore: Alessandro Galletti

2a Classificata in tempo compensato

CIPPA LIPPA X, armatore: Guido Paolo Gamucci

1a Classificata in tempo compensato

LINUX, armatore: Andrea Palleschi

Classifica finale Combinata Vela-Golf

3° classificati:

Imbarcazione: KELIS

Armatore: Marco Passagnoli

Squadra: Marco Bonanni, Brando Pieroni, Marino Delfino, Filippo Fiamingo

con 9+ 5,75 = 14,75 punti

2° classificati:

Imbarcazione: LINUX

Armatore: Andrea Palleschi

Squadra: Alessandro Masini, Filippo Calandriello, Federica Buoncristiani, Angelo Mascolo

con 8 + 9 = 17 punti

1° classificati e vincitori del Challenge 6° Trofeo Alessandro Mugnai

Imbarcazione: CIPPA LIPPA X

Armatore: Guido Paolo Gamucci

Squadra: Guido Paolo Gamucci, Mario Cuccia, Vittorio Asinar De Bernezzo, Costanza Dal Verme

con 11+ 8 = 19 punti

Classifiche complete sul sito https://golfpuntaala.it/it/eventi/calendario-gare/combinata-vela-golf-18—edizione—–6—trofeo-alessandro-mugnai—venerd—25-aprile-2025