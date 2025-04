GROSSETO – Nuovo tentato furto oggi al supermecato Conad in via Scansanese a Grosseto.

E’ accaduto questa mattina intorno alle 13. Una coppia di persone ha tentato di varcare la barriera casse con oltre 100 euro di spesa nascosta nel sottofondo di un passeggino. Immediatamente denunciati ed arrestati dalle forze dell’ ordine.

«Siamo molto rammaricati da questo continuo accadere di tentati furti” dichiara Paolo degli innocenti, Socio Conad di Grosseto “Siamo nostro malgrado costretti a fare denuncia in quanto così facendo tuteliamo indirettamente i clienti onesti, evitando di dover aumentare i prezzi per sopperire al danno dei furti».

«Diamo costantemente pubblicità alle denunce – aggiunge – che facciamo proprio per dissuadere gli eventuali malintenzionati».

«I sistemi antifurto – conclude – che da molto tempo sono installati in tutti il nostro negozio di Grosseto e di Castiglione ci consentono di essere immediatamente avvertiti nel caso in cui un cliente, come quanto accaduto oggi, tenti di nascondere della merce in una qualsivoglia maniera».