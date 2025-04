GROSSETO – Un sorriso finale nella stagione delle Under 13 della Pallavolo Grosseto, che vincono 2-1 la “finalina” per il nono e decimo posto valido per la Classifica finale del Basso Tirreno, il tutto a spese del Vbc Cascinese. Il pubblico del PalAzzurri ha assistito ad una partita equilibrata con un buon livello tecnico per entrambe le formazioni.

Spernanzoni e compagne hanno dimostrato ancora una volta carattere ed audacia. Da sottolineare i grandi miglioramenti delle giocatrici arrivate nel gruppo a stagione iniziata: un ottimo segnale in vista della prossima stagione che le vedrà protagoniste del campionato Under 14.

Coach Elisabetta Alberti a fine partita si dice non del tutto soddisfatta per la prestazione ma aggiunge: “Vedo grande potenziale in questo gruppo, le bambine risultano sempre più propositive e con grandi margini di miglioramento. Secondo me, lavorando con passione, si potrà di sicuro migliorare la nona posizione di questa stagione divertendosi e facendo divertire”.

Pallavolo Grosseto: Gemma Spernanzoni, Anna Deiana, Elena Gemignani, Giada De Falco, Viola Duchini, Sofia Manaschi e Melissa Stefi.