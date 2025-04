Foto di repertorio

GROSSETO – La penultima del Grosseto coincide con la decima sconfitta di un campionato sempre più faticoso per i maremmani, superati 3-2 dal Ghiviborgo in terra lucchese (foto d’archivio di Paolo Orlando).

Succede quasi tutto nella prima mezz’ora di gioco, incredibilmente movimentata: al 5′ rompe il ghiaccio Giannoni, mentre Caponi e Riccobono ribaltano la situazione fra il 10′ e l’11. L’1-2 ha vita breve: equilibri ristabiliti al 14′ con Nottoli, che firma il 2-2. Locali di nuovo in vantaggio al 32′ con Lopez; su almeno uno dei gol del team di Bellazzini l’arbitro non ha inspiegabilmente sanzionato un’irregolarità.

Nella ripresa si continua a lottare senza che i portieri si facciano più sorprendere; torelli in dieci dal 13′ per l’espulsione di bomber Marzierli.

La classifica vede adesso l’undici di mister Consonni al settimo posto ma ancora in lotta per il quinto posto, che si contenderà con l’Orvietana.

GHIVIBORGO: Bonifacio, Conti, Bura, Lopez, Giannini, Campani, Barbera, Vari, Fischer, Nottoli, Gori. A disposizione: Gambassi, Caiaffa, Bonafede, Sartini, Simonetta, Noccioli, Coppola, Larhrib, Bifini. All. Bellazzini.

GROSSETO: Raffaelli, Guerrini, Possenti, Bolcano, Macchi, Caponi, Sacchini, Sabelli, Senigagliesi, Riccobono, Marzierli. A disposizione: Piersanti, Chrysovergis, Nunziati, Grasso, Gnazale, Dierna, Cela, Addiego Mobilio, Benucci. All. Consonni.

ARBITRO: Zangara di Catanzaro; assistenti Romeo di Reggio Calabria e Troina di Genova.

MARCATORI: 5′ Giannini, 10′ Caponi, 11′ Riccobono, 14′ Nottoli, 32′ Lopez

NOTE: espulso al 13′ st Marzierli.