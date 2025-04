BAGNO DI GAVORRANO – Decimo segno X in campionato per il Follonica Gavorrano, che non riesce ad avere la meglio su un modesto Poggibonsi e si ritrova, ad un turno dalla conclusione della stagione, a ridosso della zona playout.

Il primo tiro in porta arriva al 6′ di gioco ed è l’unico in tutta la gara per i padroni di casa, con Valori che calcia da fuori ma trova la presa centrale di Antonini.

I successivi 20 minuti di gioco sono soprattutto di studio, con le due squadre che si contendono il pallone maggiormente nelle zone centrali del campo.

Al 30′ si vede in avanti anche il Follonica Gavorrano, con Arrighini che cerca la conclusione ma spara alto da posizione defilata.

Al 44′ Bramante prova a liberarsi al tiro dal limite, la palla viene però subito ribattuta dalla difesa e l’azione sfuma.

Dopo una prima frazione avara di occasioni, nella seconda parte del match succede ancora meno: la ripresa si apre sulla stessa falsariga vista nel primo tempo, con le due squadre che badano più a difendere che ad attaccare.

La prima occasione è degna di nota, anche se arriva addirittura al 38′. È Bramante a seminare il panico tra le maglie del Poggibonsi, controllando la sfera sulla fascia destra e penetrando in area scartando tre difensori, arrivando anche al tiro potente. Conclusione insidiosa, con Pacini che con un riflesso sventa, mantenendo il risultato in parità.

La ripresa, oltre ai cambi dalle due panchine, è tutta qui. Il match termina sullo 0-0, Poggibonsi e Follonica Gavorrano si dividono la posta in palio. I biancorossoblù si giocheranno tutto all’ultima giornata contro il Seravezza Pozzi.

POGGIBONSI: Pacini, Cecconi, Mazzolli, Martucci, Belli (33′ st Salvadori), Bigica (33′ st Massai), Bellini, Boganini (41′ st Marcucci), Valori (28′ st Mignani), El Dib (20′ st D’Amato), Borri. A disposizione: Baracco, Pisco, Fermi, Fremura. All. Baiano.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Gianneschi (35′ st Scartabelli), Pignat, Brunetti, Matteucci, Scartoni, Lo Sicco (20′ st Marino), Zona (35′ st Kondaj), Giustarini, Bramante, Arrighini. A disposizione: Romano, Morelli, Masini, Souare, Tatti, Cret. All. Callai.

ARBITRO: Moncalvo di Collegno; assistenti Agostino di Roma 1 e Rotatori di Ciampino.

“Non è stata una bella partita – ha commentato il presidente Paolo Balloni – L’occasione più pericolosa è stata ad opera di Bramante, il loro portiere ha fatto una bella parata. Era comunque importante non perdere vista la situazione. Bisogna finire questo campionato a testa alta e domenica con il Seravezza sarà una gara fondamentale, dobbiamo portare a casa una vittoria. Il campionato non è finito quindi ci vuole la massima concentrazione, lavorando con serenità in vista dell’ultima giornata. Chiamiamo a raccolta i tifosi per sostenere la squadra in un momento importante”.

“Ga chiusa, il pareggio è il risultato più giusto – ha detto il mister Federico Callai – L’occasione più nitida l’abbiamo avuta noi con Bramante, è stato bravo il loro portiere. Dobbiamo assolutamente vincere domenica con il Seravezza, senza fare troppi calcoli. Il nostro obiettivo è quello, quindi ci dobbiamo preparare nella miglior maniera possibile per tutta la settimana. La gara con il Poggibonsi l’abbiamo preparata bene, i ragazzi sono stati bravi, ci sono venuti dietro. La settimana è stata positiva, purtroppo abbiamo avuto la defezione di Pino all’ultimo momento a causa della febbre. Non abbiamo fatto stravolgimenti a due partite dalla fine, abbiamo deciso di mettere fisicità in mezzo al campo con Pignat con Brunetti in difesa. Adesso la testa è già alla preparazione della prossima gara”.