GROSSETO – Un giovane tunisino di 18 anni è stato rintracciato ed espulso dall’Italia. Lo straniero, irregolare nel nostro paese, aveva a proprio carico diversi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Il giovane, arrestato circa un mese fa per furto in abitazione in concorso nel viterbese, e con precedenti di polizia per spaccio e rapina, è stato condotto all’ufficio immigrazione della Questura per accertamenti sulla sua identità e per avviare le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.

Successivamente personale della Questura lo ha accompagnato al Centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria (Roma), per il successivo rimpatrio nel Paese di origine.