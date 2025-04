GROSSETO – Il Big Mat Bsc Grosseto porta a casa una doppietta di prestigio. Dopo essersi imposto sul diamante di Bologna, si aggiudica allo Scarpelli gara due per 8-9 agli extra inning (foto Lettieri). La partita si accende nel terzo inning, quando passa in vantaggio la squadra di casa con Ambrosino grazie a una sacrifice fly di Sellaroli, mentre nel quarto i biancorossi si portano sul 3-1 con Antonia e Isenia. Nel settimo tempo il Bologna pareggia i conti, ma nell’ottavo sono Aloma Herrera, McIlwain e Antonia (quest’ultimi sulla valida di Giordani) a conquistare casa base. Nel nono inning succede di tutto: prima il Bologna cambia passo e sigla ben quattro punti, ribaltando il risultato e portandosi sul temporaneo 7-6; poi tocca a Luciani e compagni riprendere le redini del match e siglare il 7-7 con Sellaroli (valida di McIlwain). Agli extra inning il Bologna si porta sull’8-7 con Borghi, ma i biancorossi riescono a pareggiare con Lopez e a siglare il punto della vittoria con Giordani.

Successione punti

Fortitudo Bologna: 000 100 204 – 1

Big Mat Bsc Grosseto: 001 200 031- 2

Battitori

Fortitudo Bologna: Albert DH (1/5), Agretti 9 (2/3), Martina 5 (4/5), Newton 6 (0/3), Gamberini 3 (1/4), Dobboletta 8 (2/3), Rodriguez Puy 2 (0/3), Borghi 7 (2/5), Laise 4 (0/4);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 4 (0/3), Aloma Herrera 6 (2/3), McIlwain 8 (2/5), Antonia 5 (3/4), Isenia 9 (2/4), Lopez 2 (1/4), Giordani 7 (1/5), Ambrosino DH (1/3), Luciani 3 (1/4).

Lanciatori

Fortitudo Bologna: Crepaldi (3.2 IP, 6 H, 3 R, 3 ER), Andretta (3.1 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 1 SO), Bassani (0.1 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 SO), Cantelli (2.0 IP, 1 H, 3 R, 1 ER, 4 BB, 2 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (5.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 6 BB, 3 SO), Giacalone Daza (3.1 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 1 SO), Artitzu (1.2 IP, 5 H, 4 R, 3 ER, 2 BB, 3 SO).

Arbitro capo: Michele De Notta

Arbitro 1B: Simone Menicucci