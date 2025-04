SCARLINO – Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Scarlino: la nuova seduta è in programma per martedì 29 aprile alle 15.

L’incontro si svolgerà, come di consueto, nella sala consiliare del municipio in piazza Garibaldi, nel centro storico del capoluogo. All’ordine del giorno sono previsti alcuni punti importanti per l’attività amministrativa dell’ente.

Tra questi, la ratifica di una delibera di giunta che ha disposto una variazione urgente al bilancio di previsione 2025-2027. Sarà poi discusso e approvato il nuovo piano tariffario della Tari, la tassa sui rifiuti, per l’anno in corso. Un altro tema centrale sarà la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale con il Comune di Casale Marittimo, in provincia di Pisa: una collaborazione intercomunale pensata per ottimizzare risorse e servizi.

Chiuderà la seduta lo spazio dedicato alle comunicazioni del sindaco, Francesca Travison.