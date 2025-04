GROSSETO – Due turni alla fine per il Grosseto, che incrocerà i tacchetti con la diretta rivale di classifica Ghiviborgo in attesa del duello finale col Siena (foto d’archivio di Paolo Orlando). “Siamo qui col destino nelle nostre mani, è un obiettivo arrivare ai playoff – ha detto mister Consonni – rispetto ad altri anni anche in zona playoff c’è il Siena ci spera ancora, se dovessimo fare due vittorie passeremmo noi per gli scontri diretti con l’Orvietana. L’obiettivo è nelle nostre mani. Risultati strani? Per quanto riguarda la zona playout è un bel caos, tanti si stanno giocando punti importanti, ci sono scontri diretti e quindi poche squadre sono fuori da tutto. I playoff sono il risultato minimo per questa stagione. I ragazzi son tutti a disposizione, rientra Mobilio. Andiamo fiduciosi a fare una partita difficile contro una squadra che ha fatto un grandissimo campionato, un’organizzazione di gioco importante. All’andata contro di loro facemmo a livello di squadra, atteggiamento e voglia di soffrire la mia miglior partita, anche a livello di qualità. Hanno questo modo di giocare che fa diventare poco paziente a prenderli”.

Convocati Raffaelli, Piersanti, Bolcano, Chrysovergis, Dierna, Grasso, Guerrini, Macchi, Nunziati, Possenti, Caponi, Cela, Di Meglio, Gnazale, Sabelli, Sacchini, Addiego Mobilio, Benucci, Marzierli, Riccobono e Senigagliesi.

Il fischio d’inizio è domani alle 15 al Bellandi di Ghivizzano.

Come diramato nel sito della Serie D, “…il Presidente Federale ha disposto il lutto al braccio per tutte le società e l’effettuazione di un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare in programma da domenica 27 a lunedì 28 aprile 2025, in segno di lutto per la scomparsa del Santo Padre”.

Il programma e gli arbitri della 33esima giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle (Mariani, Livorno)

Flaminia Civitacastellana-Sangiovannese (Branzoni, Mestre)

Ghiviborgo-Grosseto (Zangara, Catanzaro)

Livorno-Foligno (Rashed, Imola)

Orvietana-Fezzanese (Bissolo, Legnago)

Poggibonsi-Follonica Gavorrano (Moncalvo, Collegno)

Seravezza-Sporting Trestina (Pica, Roma 1)

Siena-Ostia Mare (Salvatori, Macerata)

Terranuova Traiana-Figline (Mazzer, Conegliano)

La classifica:

Livorno 69 punti; Fulgens Foligno 57; Seravezza 53; Ghiviborgo 51; Grosseto, Orvietana 49; Siena 48; Ostia Mare 44; Piggibonsi 42; San Donato Tavarnelle, Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano 39; Flaminia Civitacastellana, Sporting Trestina 37; Sangiovannese 36; Terranuova Traiana 35; Figline 34; Fezzanese 25