BAGNO DI GAVORRANO – Penultima giornata del girone E di Serie D, il Follonica Gavorrano domenica 27 alle 15 farà visita al Poggibonsi. I biancorossoblù, dopo le sconfitte con Siena e Orvietana, sono chiamati alla reazione in una trasferta difficile, con l’obiettivo di mettere la parola fine alla corsa per la salvezza e di allontanare una volta per tutte, prima dell’ultima giornata in casa con il Seravezza, la zona play out.

I minerari lo faranno scendendo in campo da undicesima squadra del campionato, con 39 punti in classifica – alla pari con l’Aquila Montevarchi – e a due sole lunghezze dalla zona calda, che vede Flaminia e Trestina appaiate a 37 punti, Sangiovannese a 36, Terranuova a 35 e Figline a 34. Le vittorie del Follonica Gavorrano sono 10, i pareggi 9 e le sconfitte 13, con 40 gol fatti e 43 subiti.

Il Poggibonsi si presenta invece a quota 42 punti in nona posizione, a cinque punti dalla zona play out, con 12 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte, 32 gol fatti e 35 subiti. I giallorossi sono inoltre reduci dalla vittoria esterna in casa del Figline.

Quello con il Poggibonsi sarà un grande classico del girone E di Serie D. L’ultima sfida tra le due formazioni è quella del girone di andata giocata al Malservisi-Matteini, vinta dai biancorossoblù per 2-0 con i gol di D’Este e Souare.

Nella scorsa stagione, a Poggibonsi i biancorossoblù sono usciti sconfitti per 4-1. All’andata giocata al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano è invece arrivata una vittoria con il punteggio di 2-0.

Inoltre, nelle precedenti stagioni le sfide giocate dalle due formazioni sono sempre state interessanti e piene di gol. Nell’annata 2022/23 l’ultimo incontro del Follonica Gavorrano era stato proprio a Poggibonsi in semifinale playoff, con i padroni di casa che alla fine avevano avuto la meglio nonostante il gol di Marcheggiani nella prima frazione, ribaltato poi nella ripresa.

Nella regular season era invece arrivato il 2-1 per i biancorossoblù tra le mura amiche e lo spettacolare 4-4 di Poggibonsi. Una gara che aveva visto i padroni di casa portarsi prima sul 3-1, per poi essere addirittura sorpassati sul 3-4 prima del gol del pareggio al 90esimo.

Per quanto riguarda gli ex, gioca nella squadra allenata da Francesco Baiano il difensore Alain Fremura, per due stagioni in biancorossoblù tra l’agosto del 2021 e lo stesso mese del 2023, con all’attivo anche la vittoria della Coppa Italia di Serie D. Non ci sono ex invece tra i ragazzi del Follonica Gavorrano.