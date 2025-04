GROSSETO – Tragedia oggi a Grosseto dove intorno alle 14,30 un uomo, di circa 60 anni, è morto dopo essere stato investito sulla strada.

L’uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, stava viaggiando in sella alla sua bicicletta in via Senese nel punto dove la ciclabile attraversa la carreggiata, dopo il Poggione.

È stato colpito da un’auto ed è morto per le ferite riportate nell’incidente. L’uomo è stato soccorso dagli operatori della Croce rossa che lo hanno trasferito in ospedale ma non c’è stato nulla da fare. Era stato attivato anche l’elicottero Pegaso. Sul posto anche l’automedica.

Sembra che l’uomo avesse attraversato la strada per passare da un lato all’altro della ciclabile. Per stabilire la dinamica dell’incidente e capire cosa sia successo stanno intervenendo gli agenti della Polizia Municipale di Grosseto. Sul posto anche la Polizia per la viabilità.