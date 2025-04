Foto di repertorio

FOLLONICA – Un sabato sulle due ruote al Parco Centrale di Follonica, dove domani 26 aprile, a partire dalle 13 è in programma il Maremma Bike Trophy Kids, grazie all’impegno di FreeBike Pedale follonichese, del Comune e della Federazione ciclistica italiana. Quest’anno infatti la manifestazione sarà dedicata ai giovanissimi da 7 a 12 anni, così da diffondere la passione per le bici anche tra le nuove generazioni. Non solo: si parlerà anche di sicurezza sulle strade.

L’evento sarà organizzato nel rispetto delle disposizioni legate al lutto nazionale per la morte di Papa Francesco.