Foto di repertorio

GROSSETO – Torna Bicincittà, il tradizionale evento di socializzazione, mobilità sostenibile e ambiente promosso dalla Uisp. A Grosseto è in programma sabato 17 maggio, confermando la tradizionale formula degli ultimi anni: accanto a Bicincittà, infatti, c’è anche Bimbimbici, la manifestazione di un’associazione, la Fiab, che esprime gli stessi valori della Uisp. Per il quarto anno Bicincittà-Bimbimbici sarà anche tappa del Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche.

Obiettivo del Giro è quello di costruire una cultura condivisa delle cure palliative pediatriche, diffondendo informazioni corrette e cercando di creare una maggiore consapevolezza su questo tipo di assistenza.

Alle 14.30 il ritrovo agli impianti sportivi Uisp di viale Europa 161 a Grosseto con partenza alle 15.30 per la pedalata che porterà genitori e nonni sui viali delle Mura medicee e il Centro Storico della città.

Il ricavato delle iscrizioni sarà destinato ad una raccolta fondi a favore di Abio Grosseto. L’evento ha il patrocinio del Comune di Grosseto.

Il programma:

Ore 14,30 – ritrovo e animazione. Per i bambini partecipanti e fino ad esaurimento scorte, sarà disponibile la nuova maglietta/evento 2025.

Ore 15,30 – partenza strapedalata

Ore 16,30 – sosta merenda al punto Conad di Via Scansanese

Ore 18,00 – rientro in Viale Europa ed estrazione gadget offerti dagli sponsor; in palio biciclette e tanti simpatici premi.