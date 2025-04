FOLLONICA – Anche la città del Golfo ha celebrato la festa di Liberazione con due momenti: uno in piazza Vittorio Veneto e uno al parco della Rimembranza.

Presenti il sindaco Matteo Buoncristiani e il presidente dell’Anpi Claudio Bellucci. Durante gli interventi è stata ricordata l’importanza della memoria in questo 80esimo anniversario dalla Liberazione del Nazifascisimo.

«Costruire un ponte: c’è bisogno di riflettere sulla memoria di ieri, su quelle esperienze di ribellione, quelle speranze e desideri di pace e di libertà, quelle scelte di partecipazione e democrazia da cui è nata la nostra Costituzione, per essere guidati nel mondo di oggi – afferma l’Anpi -. Un mondo in cui viviamo il ritorno della guerra, dei nazionalismi, dei fascismi e dei razzismi, di attacco alla democrazia, in nome di un malinteso senso di modernità; mai come oggi la memoria del 25 aprile ci deve dare la forza morale e civile per rilanciare i principi costituzionali della Repubblica democratica fondata sul lavoro, della sovranità popolare, del ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Dobbiamo ricordare con affetto e riconoscenza coloro che hanno combattuto e che hanno sacrificato la vita in quello straordinario evento storico chiamato Resistenza».

La galleria fotografica è curata da Giorgio Paggetti.