GROSSETO – E’ il Barracuda Cafè la prima squadra ad approdare in finale per il campionato di Seconda Divisione di calcio a 5 di Grosseto: i ragazzi di Tramannoni si impongono con un sonoro 9 a 0 sul Foot Jolly, aspettando così per l’ultimo atto la vincente di Sciangai-Immobiliare Rossi. Miserocchi e compagni partono bene, con il trio Rossi-Salvadori-Ceccherini in evidenza, poi nella ripresa il Foot Jolly rimane in inferiorità numerica a causa di due infortuni e il Barracuda chiude la pratica senza problemi.

In Terza Divisione, la capolista Vets Futsal, ferma per il turno di riposo, si vede scavalcare al comando dal rampante Endurance Team di Cristian Meattini, con un Ciacci incontenibile per il Podere Curtatone, battuto 17 a 8 (Corridori e Marchi 3). L’attaccante mette a referto ben 11 gol e vola in vetta anche alla classifica cannonieri, nonostante il poker di Niccolaini che permette all’Angolo Pratiche di spuntarla 7 a 2 nella sfida di alta classifica contro il Montalcino (Losappio 2). Il tris di Munteanu spinge in alto il Lavorazione Marmi Follonica che piega 5 a 1 un Ac Campetto condizionato dalle assenze, mentre le doppiette di Tony Corridori e Tiberi regalano il successo di misura (4-3) al Baraonda sul Ristorante Celeste. Infine, prima affermazione con il botto per il Poggione, che sommerge di gol (11-0) il Sant’Anna: Carusi, Gori e Riello vanno in gol a ripetizione.

Il Bivio di Ravi è la prima semifinalista della Coppa Professionisti, dopo l’affermazione per 7 a 5 sulla Tpt Pavimenti (nella foto). Il team di Bonanata parte subito bene, con Magnaricotte e Sili a creare il vantaggio, ma a cavallo delle due frazioni i ragazzi di Torrini, spinti da Trotta e Montagnani effettuano il controsorpasso. Nel finale, però l’allungo definitivo del Bivio di Ravi è firmato ancora da Sili (man of the match) e Boe, che chiude il match a pochi minuti dal termine.