Foto di repertorio

GROSSETO – Primo brindisi stagionale per il BBC Grosseto che vince in rimonta 3-1 il primo confronto sul campo del Nettuno 1945. Gara caratterizzata delle grandi prestazioni dei tre lanciatori grossetani Giulianelli, Garbella e Robles, che si sono alternati sul monte e dalle valide al momento giusto sui rilievi laziali.

Le prime quattro riprese, dominate dai partenti Giulianelli e Lugo (che hanno ingaggiato un bel duello), corrono via veloci con i battitori costretti ad accontentarsi delle briciole.

Tomsjansen al 1′ e D’Amico al 3′ aprono la terza ripresa con un doppio, ma le difese fanno buona guardia e non concedono nient’altro. Nettuno, al 2°, mette insieme due singoli con Mercuri e Annunziata, ma Giulianelli esce indenne con tre strikeout. Il match si sblocca al 5°: con un out, D’Amico riceve una base ball e avanza in seconda con un lancio pazzo. La valida al centro di Zazza porta a casa l’1-0 locale. Il manager Carlo Del Santo chiama immediatamente dal bullpen Nicola Garbella, che chiude la ripresa dopo aver tirato quattro ball a Joseph.

Al 7′ il Bbc Grosseto ribalta il punteggio. De Franceschi richiama in panchina Luis Lugo, arrivato a 84 lanci, e inserisce l’ex Omar Benelli. Martini è salvo in prima per un errore della difesa, il singolo di Exposito lo spinge in seconda, il doppio di Deotto lo manda a casa, mentre Cinelli raccoglie i quattro ball che riempiono le basi. Con un out sul tabellone, Vaglio batte la volata di sacrificio del sorpasso grossetano.

Appena un minuto e il Bbc allunga sul 3-1: Tromp battezza il secondo rilievo D’Amico con un doppio a destra, Profar prende una base, il singolo di Martini porta a casa Tromp.

Al cambio di campo, con due out e un uomo in prima, lo staff biancorosso chiama dalla panchina Federico Robles, che effettua le quattro eliminazioni conclusive. Alle 20 garadue, riservata ai lanciatori stranieri e comunitari.

Gara1, Nettuno-Bbc Grosseto 1-3

BBC GROSSETO: Tomsjansen 8 (2/3), Tromp 7 (1/4), Profar 5 (0/3), Martini 3 (1/4, 1pbc), Herrera 6 (0/4), Exposito bd (2/4), Deotto 9 (1/3, 1pbc), Cinelli 2 (0/3), Vaglio 4 (0/3, 1pbc).

NETTUNO: Garcia 8 (0/4), Zazza 5 (1/5, 1pbc), Joseph 6 (0/1), Coutinho 3 (0/4), Mercuri 4 (1/3), Annunziata 2 (1/3), Sparagna 9 (0/3) (Di Persia 0/1), Scerrato bd (0/3) (Mazzanti 7 0/1), D’Amico 7-1 (1/3).

ARBITRI: Menicucci, Migliorini, Manunta.

SUCCESSIONE PUNTI

Bbc Grosseto 000.000.210: 3 (7bv-1e)

Nettuno 000.010.000: 1 (4bv-1e)

LANCIATORI

Giulianelli 4.2rl-4bv-3bb-8so-1pgl

Garbella (v.) 3rl-0bv-3bb-3so-0pgl

Robles (s.) 1.1rl-0bv-0bb-0so-0pgl

Lugo 6rl-3bv-2bb-4so-0pgl

Benelli (p.) 1rl-3bv-1bb-1so-1pgl

D’Amico 2rl-1bv-1bb-1so-0pgl

NOTE: doppio Tomsjansen, D’Amico, Deotto, Tromp. Errori: Herrera e Joseph.