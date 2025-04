GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati.

VENERDÌ 25 aprile

CAPALBIO

Fino al 27-4-2025 – Weekend al Nuovo Cinema Tirreno: da “Moon il panda” al documentario su Ultima Generazione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 27-4-2025 – Sculture in piazza, visite guidate e le celebrazioni per la Liberazione nel week-end del 25 Aprile

Fino al 11-5-2025 – Primavera nei parchi archeologici: dalle visite guidate ai laboratori per bambini. IL PROGRAMMA

FOLLONICA

25-4-2025 – Follonica celebra gli 80 anni dalla Liberazione: le iniziative di Anpi e Comune

Fino al 27-4-2025 – Tre giorni di mercatino lungomare: dalla ceramica al legno, dai gioielli alla pelletteria

Fino al 4-5-2025 – “Viaggio fotografico tra le vie di Follonica”: Carlo Tardani in mostra alla Pinacoteca

GROSSETO

Fino al 27-4-2025 – Torna il Madonnino: la 45esima edizione con la novità di ToscOleum. TUTTO IL PROGRAMMA

Fino al 26-4-2025 – Torna il Festival resistente: musica dal vivo e tanti appuntamenti di cultura

Fino al 5-5-2025 – 80 primavere: si celebra il 25 aprile con l’Isgrec. Tutte le iniziative in Maremma

Fino al 15-5-2025 – “In principio era creta”: le sculture di Patrizia Zuccherini in mostra alla Galleria “Il Quadrivio”

Fino al 17-5-2025 – 80° della Liberazione: all’Archivio di Stato una mostra con documenti e testimonianze

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

MASSA MARITTIMA

Fino al 25-4-2025 – Al via la mostra sulla passione di Cristo: alla Galleria Spaziografico la personale di Bonesini

SANTA FIORA

Fino al 1-5-2025 – “Ora e sempre primavera”: a Santa Fiora musica e iniziative tra Liberazione e Festa dei lavoratori

SCARLINO

25-4-2025 – Scarlino celebra il 25 aprile: «La libertà è un bene prezioso». Il programma della mattinata

SORANO

Fino al 4-5-2025 – A Sorano torna la Festa di Primavera

SABATO 26 aprile

CAPALBIO

Fino al 27-4-2025 – Weekend al Nuovo Cinema Tirreno: da “Moon il panda” al documentario su Ultima Generazione

CASTEL DEL PIANO

Fino al 5-5-2025 – 80 primavere: si celebra il 25 aprile con l’Isgrec. Tutte le iniziative in Maremma

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 27-4-2025 – Sculture in piazza, visite guidate e le celebrazioni per la Liberazione nel week-end del 25 Aprile

FOLLONICA

Fino al 27-4-2025 – Tre giorni di mercatino lungomare: dalla ceramica al legno, dai gioielli alla pelletteria

Fino al 4-5-2025 – “Viaggio fotografico tra le vie di Follonica”: Carlo Tardani in mostra alla Pinacoteca

GROSSETO

Fino al 27-4-2025 – Torna il Madonnino: la 45esima edizione con la novità di ToscOleum. TUTTO IL PROGRAMMA

Fino al 26-4-2025 – Torna il Festival resistente: musica dal vivo e tanti appuntamenti di cultura

26-4-2025 – “Andare per i luoghi della Resistenza”: Paolo Pezzino presenta il suo libro al Festival Resistente

26-4-2025 – Più musica, più luoghi, più partecipazione: torna il Grosseto Music Project. IL PROGRAMMA

26-4-2025 – Il Duo Degas al piano: all’istituto “Giannetti” l’ultimo dei “concerti di Fondazione Grosseto Cultura”

26-4-2025 – Al museo di storia naturale parte il “Test delle mutande”, l’esperimento che monitora la salute della Terra

26-4-2025 – “Family Lab, ritratti di animali al museo”: pomeriggio tra arte e divertimento alle Clarisse

Fino al 5-5-2025 – 80 primavere: si celebra il 25 aprile con l’Isgrec. Tutte le iniziative in Maremma

Fino al 15-5-2025 – “In principio era creta”: le sculture di Patrizia Zuccherini in mostra alla Galleria “Il Quadrivio”

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

ROCCASTRADA

26-4-2025 – Donne che scrivono: una serata tra racconti, memorie e creature mitiche

SANTA FIORA

Fino al 1-5-2025 – “Ora e sempre primavera”: a Santa Fiora musica e iniziative tra Liberazione e Festa dei lavoratori

SCARLINO

Fino al 3-5-2025 – Il borgo riscopre la sua storia: per Pasqua visite guidate con i musei di Scarlino

SORANO

Fino al 4-5-2025 – A Sorano torna la Festa di Primavera

DOMENICA 27 aprile

CAPALBIO

Fino al 27-4-2025 – Weekend al Nuovo Cinema Tirreno: da “Moon il panda” al documentario su Ultima Generazione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 27-4-2025 – Sculture in piazza, visite guidate e le celebrazioni per la Liberazione nel week-end del 25 Aprile

Fino al 11-5-2025 – Primavera nei parchi archeologici: dalle visite guidate aI laboratori per bambini. IL PROGRAMMA

FOLLONICA

Fino al 27-4-2025 – Tre giorni di mercatino lungomare: dalla ceramica al legno, dai gioielli alla pelletteria

Fino al 4-5-2025 – “Viaggio fotografico tra le vie di Follonica”: Carlo Tardani in mostra alla Pinacoteca

GROSSETO

Fino al 27-4-2025 – Torna il Madonnino: la 45esima edizione con la novità di ToscOleum. TUTTO IL PROGRAMMA

Fino al 15-5-2025 – “In principio era creta”: le sculture di Patrizia Zuccherini in mostra alla Galleria “Il Quadrivio”

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

MASSA MARITTIMA

Fino al 25-4-2025 – Al via la mostra sulla passione di Cristo: alla Galleria Spaziografico la personale di Bonesini

SANTA FIORA

Fino al 1-5-2025 – “Ora e sempre primavera”: a Santa Fiora musica e iniziative tra Liberazione e Festa dei lavoratori

SORANO

Fino al 4-5-2025 – A Sorano torna la Festa di Primavera