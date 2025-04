ORBETELLO – Incidente in tarda mattinata all’incrocio delle quattro strade, nel comune di Orbetello. A scontrarsi due auto e una moto, in un sinistro fortunatamente senza feriti. Quattro le persone coinvolte. Sul posto oltre ad Anas è intervenuta la polizia stradale di Arcidosso per i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente. I mezzi sono stati rimossi dal soccorso stradale Battisti e Pazzaglia.

Sull’incidente però intervengono alcuni cittadini che abitano in zona parlando di «ennesimo incidente all’incrocio. E ancora non è iniziata la stagione estiva. Quando si vuole fare questa rotonda? O un inserimento adeguato ? Non se ne può più di macchine che sfrecciano a tutta velocità e che fanno come gli pare. A questa situazione di pericolosità aggiungiamo le fermate dell’autobus sull’Aurelia. E dovremmo mandare i nostri figli a prendere il pullman lì? Ma neanche nel terzo mondo».

due auto senza feriti tradale di Arcidosso