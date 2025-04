GROSSETO – Sono stati diffusi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – i dati sui redditi imponibili dichiarati dai cittadini italiani per l’anno d’imposta 2023. Un quadro che permette di tracciare una mappa della ricchezza su base comunale, anche nella provincia di Grosseto, dove a guidare la classifica dei redditi medi è Capalbio.

Chi guadagna di più in Maremma

Secondo i dati ufficiali, Capalbio registra un reddito medio per contribuente di 26.983 euro, confermandosi come il comune con il reddito pro capite più elevato dell’intera provincia. Subito dopo si posizionano Castiglione della Pescaia con 25.388 euro e Monte Argentario con 24.291 euro.

A seguire, il capoluogo Grosseto con 23.795 euro, quindi Orbetello (22.849 euro) e Follonica (22.729 euro). Tra i comuni turistici o costieri – dove è più alta la presenza di seconde case e attività legate all’accoglienza – si nota in generale una maggiore concentrazione di reddito.

Chi resta indietro

Nella parte bassa della classifica troviamo invece i comuni dell’entroterra e dell’Amiata. Il reddito medio più basso si registra a Roccalbegna, con 16.663 euro per contribuente, seguito da Sorano (17.139 euro) e Semproniano (17.963 euro). Anche Scansano, Montieri e Castell’Azzara si mantengono sotto la soglia dei 19.000 euro.

Un divario evidente

Il divario tra il primo e l’ultimo comune in graduatoria supera i 10.000 euro: un dato che mette in evidenza una significativa differenza economica all’interno della stessa provincia. Un fenomeno che riflette anche le diverse vocazioni territoriali: turismo, agricoltura, servizi, residenzialità e infrastrutture incidono in modo diretto sul reddito medio della popolazione.

Dati ufficiali del Ministero

I dati elaborati provengono dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (Irpef) raccolti nel 2023 e resi pubblici dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite il Dipartimento delle Finanze. La statistica si basa sul totale dei redditi dichiarati diviso per il numero dei contribuenti residenti in ciascun comune.

Comune Reddito Medio (€) CAPALBIO 26.983 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 25.388 MONTE ARGENTARIO 24.291 GROSSETO 23.795 ORBETELLO 22.849 FOLLONICA 22.729 ISOLA DEL GIGLIO 22.577 SANTA FIORA 21.309 CASTEL DEL PIANO 21.094 SCARLINO 21.091 MASSA MARITTIMA 20.995 ARCIDOSSO 20.623 MAGLIANO IN TOSCANA 20.187 MONTEROTONDO MARITTIMO 20.083 SEGGIANO 19.483 PITIGLIANO 19.392 CIVITELLA PAGANICO 19.373 GAVORRANO 19.352 CINIGIANO 18.992 MANCIANO 18.894 CAMPAGNATICO 18.631 ROCCASTRADA 18.510 CASTELL’AZZARA 18.378 MONTIERI 18.166 SCANSANO 18.109 SEMPRONIANO 17.963 SORANO 17.139 ROCCALBEGNA 16.663

