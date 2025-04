Foto di repertorio

GROSSETO – Una domenica di sport e divertimento al Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia, che dalle 10 accoglierà un’altra iniziativa della Pallavolo Grosseto, riservata alle categorie giovanili di mini volley.

Il torneo denominato Trofeo Città di Grosseto ha il patrocinio dell’amministrazione comunale e coinvolge giovani atleti ed atlete da 8 a 11 anni.

“Oltre al significato sportivo – ha diramato la società biancorossa – è anche un’opportunità per stringere nuove amicizie, crescere insieme e scoprire l’importanza di valori come rispetto, collaborazione e impegno. Da anni siamo un punto di riferimento per la pallavolo giovanile in città e non solo, grazie a un ambiente accogliente e a tecnici qualificati, che seguono con passione ogni piccola atleta. Ogni evento, come il torneo di domenica prossima, è pensato per stimolare il divertimento e la crescita delle nostre piccole campionesse, avvicinandole ancor di più allo sport più bello del mondo: la pallavolo”.