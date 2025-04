GROSSETO – Una novità di mercato nel Bbc Grosseto che anticipa a venerdì il doppio impegno sul diamante “Steno Borghese” di Nettuno. Nel corso della settimana, infatti, il direttore sportivo Filippo Olivelli ha tagliato il terza base Jamal Zalm e ha chiamato al suo posto Juremi Profar, 29 anni, originario di Curacao, uno dei punti di forza della nazionale olandese.

Profar non è un volto nuovo per il campionato italiano: nella passata stagione ha disputato le ultime nove partite con l’Hotsan Macerta (304 di media, un fuoricampo e 4 punti battuti a casa). Prima di sbarcare a Grosseto ha anche militato nel Quebec (Frontier league, Independent).

Juremi Profar, che ha disputato le ultime manifestazioni internazionali con l’Olanda, ha alle spalle una carriera importantissima, iniziata nel 2013, a 17 anni, nella Dominican Summer League, con l’organizzazione dei Texas Rangers, con i quali è rimasto per sette stagioni, fino al 2019, arrivando a disputare due campionati di triplo A con Round Rock e Nashville), tre di doppio A (a Frisco).

Una volta rilasciato, l’utiliy ingaggiato dal Bbc (può giocare in prima, seconda e terza base) ha militato nella lega colombiana, in quella messiacana e a Curacao.

In undici stagioni da professionista ha collezionato 784 incontri (639 nelle Minors), 777 valide, 145 doppi, 64 fuoricampo con 400 punti battuti a casa e una media vita di 266 (265 negli States). Nelle scorse settimane, insieme a Jiandido Tromp, ha disputato a Mexico City la Champions league delle Americhe con i Santa Maria Pirates, chiudendo i quattro match in programma con una media di 444, 3 fuoricampo e 13pbc

Un interno che sembra insomma in grado di far fare un ulteriore salto di qualità al Bbc nel box di battuta e in difesa. “Zalm non è riuscito ad ambientarsi subito – ha detto il diesse Olivelli – e abbiamo deciso di sostituirlo con un giocatore pronto a soddisfare le ambizioni della nostra squadra”.

Riguardo alla trasferta di Nettuno, la formazione guidata da Carlo Del Santo, dopo la decisione del Coni di sospendere tutta l’attività sportiva nella giornata di sabato, per i funerali di Papa Francesco, ha anticipato a venerdì i suoi due impegni sul diamante dell’ambizioso team laziale. Gara1, in programma alle 15,30, vedrà salire sulla collinetta i lanciatori italiani: duelleranno quindi Ettore Giulianelli (reduce da sei straordinarie riprese a Parma) e Luis Lugo (1-0, 1.64). Garbella, Robles da una parte, Pecci, Benelli e Taschini dall’altra i rilievi.

Alle 20, invece, toccherà ai pitcher stranieri e comunitari: il Bbc si affiderà a Ivan Pineyro (0-1, 3.38), con Gomez e Penalver nel bullpen; Nettuno dovrebbe schierare Luis Guzman o Anderson De Leon.

Le ottime prestazioni di Parma (sconfitta 6-4, dopo aver condotto per 1-0 per sei inning, prima della sospensione di gara2 per un black out al 4° sull’1-0 locale) lasciano sperare in un weekend di soddisfazioni per i colori biancorossi.