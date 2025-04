BAGNO DI GAVORRANO – Domenica 4 maggio sarà una giornata di festa e rinascita per la comunità di Bagno di Gavorrano, che inaugura ufficialmente la “nuova” Casa del Popolo. Un evento molto atteso, che celebra la conclusione dei lavori di rigenerazione degli spazi di questo storico punto di riferimento del paese, grazie al progetto “Dagli spazi alle persone: nuovi cantieri per fare comunità”, finanziato nell’ambito del PSR 2014-2022 e promosso dal GAL F.A.R. Maremma.

Una mattinata di inaugurazione e parole condivise

L’appuntamento è per le ore 11:00, quando si terrà la cerimonia di inaugurazione dei lavori che hanno restituito vitalità e funzionalità alla Casa del Popolo “Arnaldo Senesi”. Un momento simbolico, ma anche concreto, che segna un nuovo inizio per uno spazio pensato per accogliere iniziative sociali, culturali e ricreative.

Alla base dell’intervento, la volontà di creare luoghi accessibili e inclusivi, dove la cittadinanza possa ritrovarsi, confrontarsi e costruire insieme il futuro della propria comunità.

A tavola con i sapori del territorio

Alle 12:30, spazio alla convivialità con un ricco pranzo a base di cacciuccata e impepata di cozze, al costo di 25 euro con prenotazione obbligatoria. Per chi preferisse un menù alternativo, sarà possibile scegliere un piatto di pasta (al pomodoro o al ragù) accompagnato da affettati misti, al costo di 15 euro. Un momento per stare insieme in allegria, valorizzando i sapori della tradizione locale.

Il pomeriggio si anima con il canto dei maggerini

La festa prosegue nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, con l’esibizione del Coro dei Maggerini “Squadra dei Palazzi”, custodi di un’antica tradizione orale che ogni primavera porta canti di buon auspicio nelle case e nelle piazze della Maremma. Un’esplosione di folklore, allegria e appartenenza che rende ancora più speciale questa giornata di festa.

Una comunità che si rinnova

L’iniziativa, promossa dal Circolo ARCI Progresso di Bagno di Gavorrano in collaborazione con l’Associazione Culturale La Quercia Grossa, l’Unione Coltivatori Italiani Toscana e con il sostegno di vari enti pubblici e privati, è parte di un progetto più ampio di rigenerazione urbana e sociale. Obiettivo: creare nuovi spazi per le persone, dove il senso di comunità possa crescere forte come un tempo, ma con lo sguardo rivolto al futuro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Mauro al 338 9568133 o Mirko al 375 5222535.

Un’occasione perfetta per vivere un pezzo di storia del paese che si rinnova, riscoprendo il piacere dello stare insieme, tra cultura popolare, buona cucina e voglia di partecipazione.