ORBETELLO – «Il Partito democratico di Orbetello esprime la sua più ferma condanna per la decisione dell’amministrazione comunale di negare all’Anpi l’utilizzo del suolo pubblico per le celebrazioni del 25 aprile. Questo atto rappresenta un’offesa gravissima alla memoria di coloro che hanno lottato e sacrificato la propria vita per liberare il nostro Paese dal giogo nazifascista». Così, in una nota, il Pd orbetellano.

«Il 25 aprile è una data fondante della nostra Repubblica, un simbolo di libertà, democrazia e resistenza – continuano dal Pd lagunare -. Non è una festa di parte, ma un patrimonio comune di tutti gli italiani. Impedire all’ANPI di celebrare questa ricorrenza significa calpestare i valori su cui si basa la nostra Costituzione e negare il riconoscimento del sacrificio di chi ha reso possibile la nostra libertà. L’amministrazione comunale di Orbetello, con questa decisione, si pone al di fuori del solco tracciato dalla storia e dalla Costituzione, dimostrando una grave mancanza di rispetto per la memoria e per i principi democratici. Un atto che non solo colpisce l’Anpi, ma l’intera comunità democratica di Orbetello».

«Il Partito Democratico di Orbetello si impegna a sostenere l’Anpi e a garantire che il 25 aprile venga celebrato degnamente, nel rispetto della memoria e dei valori della Liberazione. Invitiamo tutti i cittadini, le associazioni e le forze politiche democratiche a unirsi a noi in questa battaglia per la memoria e la democrazia. Non permetteremo che la storia venga cancellata o distorta. Il 25 aprile è di tutti, e tutti insieme lo celebreremo», concludono dal Partito democratico di Orbetello.

Per l’onorevole Marco Simiani «negare l’uso del suolo pubblico per la celebrazione della Liberazione, senza fornire una motivazione oggettiva e trasparente, è una decisione gravissima e incomprensibile da parte della giunta comunale di Orbetello. Una scelta che crea un pericoloso precedente e che mina i valori fondanti della nostra democrazia».

«Non intendo entrare nel merito delle ragioni, che ad oggi non sono state chiarite – dice il deputato Pd -, ma è un dato di fatto che a Orbetello governa una coalizione che nega la possibilità di celebrare pubblicamente le libertà sancite dalla Costituzione italiana. Per questo motivo presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno. Passare alla storia per aver negato l’autorizzazione alla manifestazione dell’80esimo anniversario del 25 aprile rappresenta una scelta non solo incomprensibile, ma profondamente sbagliata».

La deputata Pd Laura Boldrini parla di «un diniego senza una motivazione ufficiale che ha tutto il sapore di una precisa quanto inaccettabile scelta politica. Del resto – aggiunge -, stiamo parlando dello stesso sindaco Casamenti che intende intitolare un parco a Italo Balbo, squadrista violento e fascista della prima ora che organizzò la marcia su Roma».

«Avevo già in programma di partecipare alle iniziative di Orbetello e adesso lo farò con ancora più convinzione – dice Boldrini -. Porterò la mia solidarietà e il mio sostegno ad Anpi e alle cittadine e ai cittadini di Orbetello che conoscono il valore del 25 aprile e della Liberazione. E’ evidente che questa giornata non può essere di sola memoria, ma di resistenza. Ottant’anni fa come oggi. Non ci lasceremo certo intimidire: ci vediamo al Parco delle Crociere».

Prima di Orbetello, la deputata sarà a Grosseto alle 9.45 per partecipare al corteo organizzato da Anpi che partirà dal Bastione della Rimembranza.