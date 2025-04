ORBETELLO – Non si placano le polemiche sulle celebrazioni del 25 aprile a Orbetello tra l’Anpi e il sindaco Andrea Casamenti.

In una nota, l’Anpi Costa d’Argento «contesta la dichiarazione del sindaco Casamenti che lui non sarebbe stato invitato dalla sezione al nostro festeggiamento del 25 aprile». A dimostrazione di quanto detto, l’Anpi ha inviato le mail di invito al primo cittadino, una datata 25 febbraio e una 26 marzo.

«Con la nostra prima lettera del 25 febbraio – spiegano dall’Anpi -, abbiamo invitato cortesemente il sindaco a partecipare alla nostra festa. Un mese dopo abbiamo chiamato la gentilissima segretaria del sindaco per mancata risposta ed abbiamo rimandato l’invito con la richiesta di un appuntamento che non ci è stato dato».

Anche il Collettivo Kairos continua ad attaccare l’amministrazione comunale: «Il sindaco Andrea Casamenti e la giunta comunale di Orbetello, dopo essere stati invitati alla celebrazione del 25 aprile organizzata dall’Anpi Costa d’Argento presso il parco dell’ex idroscalo, hanno deciso di negare il patrocinio e quest’oggi anche l’utilizzo del suolo pubblico, motivando la decisione “Per motivi politici”. A causa della manipolazione comunicativa da parte del sindaco, rettifichiamo che l’evento in cui non è stato invitato è quello di Grosseto, non di Orbetello. È inaccettabile e scandaloso quanto accaduto».

Il 22 aprile, infatti, nell’annunciare gli eventi in programma per il 25 aprile a Grosseto, l’Anpi provinciale ha spiegato che «non sono invitate le Amministrazioni di Grosseto, che ha caparbiamente deciso di intitolare una via alla memoria di Giorgio Almirante, e quella di Orbetello che ha intenzione di dedicare l’ex idroscalo ad Italo Balbo».

Dopo queste dichiarazioni, il sindaco Andrea Casamenti su Facebook ha scritto: «Strano l’Anpi. Prima chiede il patrocinio al Comune di Orbetello per la manifestazione e poi non lo invita alla stessa manifestazione. Al contrario il sottoscritto li ha invitati alla celebrazione del 25 aprile a Orbetello che presenzierò. Comunque non perderò certo il sonno sul loro mancato invito».

Dal collettivo Kairos concludono: «Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare domani mattina alla commemorazione davanti al comune delle ore 10:45 e all’evento organizzato dall’Anpi che, in ogni caso, si svolgerà».