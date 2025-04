Vendere casa non è certo una passeggiata e capire come muoversi è indispensabile non solo per ottenere un guadagno adeguato, ma anche per evitare problemi burocratici, ritardi nella vendita e via dicendo.

Il primo passo che si può compiere prima di mettere in vendita un immobile di proprietà consiste nel dare un’occhiata all’andamento dei prezzi, così da farsi un’idea circa il possibile valore del proprio immobile.

Secondo i dati consultabili online e relativi agli immobili oggetto di compravendita in Italia, il mercato immobiliare 2025 ha fatto registrare, negli ultimi dodici mesi, un notevole aumento dei prezzi, tanto per quanto riguarda gli appartamenti (+6,5%) quanto per ciò che concerne le case (+7,6%). I prezzi medi al metro quadro hanno raggiunto rispettivamente i 1.653 € per le case e i 1.903 € per gli appartamenti.

Naturalmente, per utilizzare in modo corretto questi dati è necessario saperli interpretare. I valori variano infatti notevolmente non solo da regione a regione e da comune a comune, ma anche da immobile a immobile.

Due appartamenti situati nello stesso comune possono avere un valore anche molto diverso a seconda della zona in cui si trovano, della disposizione interna dei locali, del panorama, del piano, della presenza di balconi e terrazzi, dello stato di conservazione, è per questo motivo che, dopo aver consultato le quotazioni e i prezzi medi, e prima di mettere in vendita la casa, è necessario ottenere una valutazione immobiliare personalizzata.

Andiamo a scoprire come ottenere una valutazione del proprio immobile, online e sul posto, e quali altri passaggi seguire per vendere con successo la propria casa.

Effettuare una valutazione online gratuita

Il metodo più rapido per ottenere una prima valutazione della propria casa consiste nel ricorrere a una delle piattaforme digitali dedicate ai servizi immobiliari che mettono a disposizione sistemi di valutazione online gratuiti.

Questo tipo di valutazione può essere effettuata in totale autonomia in quanto non richiede conoscenze o competenze particolari. Ciò che conta è conoscere le caratteristiche dell’immobile per il quale si desidera ottenere una valutazione. Per evitare errori, è consigliabile tenere a portata di mano i documenti relativi alla casa e, in particolari, quelli che riportano informazioni come la metratura, l’anno di costruzione, l’anno in cui sono stati effettuati gli ultimi interventi di ristrutturazione.

Per effettuare la valutazione immobiliare online è sufficiente visitare la piattaforma scelta tramite dispositivo fisso o mobile, individuare il form e compilarlo in ogni sua parte. Dopo l’invio, il sistema, basato su algoritmi di intelligenza artificiale, elaborerà i dati e restituirà in pochi istanti il valore dell’immobile.

Richiedere una valutazione immobiliare in loco

Una volta ottenuta la valutazione immobiliare online, è possibile fare un ulteriore passo avanti e richiederne una più dettagliata a un professionista del settore.

Le piattaforme di servizi immobiliari mettono a disposizione, oltre a sistemi per la valutazione online, liste di agenzie e agenti immobiliari ai quali è possibile rivolgersi per ottenere una valutazione sul posto.

Il professionista incaricato, oltre a controllare la documentazione dell’immobile, effettuerà un accurato sopralluogo dello stesso ed effettuerà una valutazione comparativa al fine di perfezionare la valutazione iniziale e di redigere un report dettagliato.

I passi successivi

Una volta ottenuta una valutazione realistica, professionale e personalizzata, è possibile iniziare a pensare seriamente alla vendita dell’immobile. A seconda dei casi, si potrà decidere di fare tutto da soli oppure di affidare il mandato di vendita a una o più agenzie immobiliari.

Nel primo caso sarà necessario dedicare il giusto tempo alle diverse attività – da quelle relative alla pubblicizzazione dell’immobile fino alla gestione delle visite e degli aspetti burocratici -, prestando attenzione a non commettere errori che potrebbero non solo compromettere la riuscita della vendita, ma anche causare problemi legali. Nel secondo invece si potrà mettere tutto nelle mani degli agenti incaricati. A seconda di quanto stabilito nel contratto, questi si occuperanno dei diversi passaggi e accompagneranno il cliente lungo tutte le fasi della vendita dell’immobile.