MASSA MARITTIMA – Venerdì 25 aprile, si terrà a Massa Marittima la consueta cerimonia commemorativa per celebrare l’80° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascimo. Il primo appuntamento è alle 9.30, alla Cattedrale di San Cerbone, con la Santa Messa.

A seguire, alle ore 10.30 in Piazza Garibaldi, è previsto il raduno delle autorità e della cittadinanza. Il corteo partirà poi alla volta del Parco di Poggio, con una sosta presso il Parco della Rimembranza per la deposizione di una corona in memoria dei caduti.

Le celebrazioni proseguiranno alle 11 al Parco di Poggio, dove verrà deposta una corona al monumento ai Caduti. A seguire, si terranno gli interventi commemorativi della sindaca Irene Marconi e della presidente della sezione Anpi di Massa Marittima, Romina Zago. La manifestazione sarà accompagnata dalla Banda di Torniella.

“In caso di maltempo, tutte le celebrazioni si svolgeranno al Palazzo dell’Abbondanza – dichiarano dal Comune -. L’amministrazione comunale rinnova l’invito a tutta la popolazione a partecipare a questo importante momento di memoria e condivisione, in onore della libertà e della democrazia”.