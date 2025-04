ROMA – Papa Francesco si è spento nella mattinata di lunedì 21 aprile 2025, all’età di 88 anni. La notizia è stata diffusa ufficialmente dal Vaticano alle ore 7:45. I funerali si svolgeranno sabato 26 aprile nella Basilica di San Pietro. Il Governo italiano ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale in segno di omaggio al Pontefice scomparso.

Con la morte del Santo Padre si apre ora il periodo di “Sede Vacante” e si avvia il percorso che porterà all’elezione del nuovo Vescovo di Roma. Secondo quanto previsto dalla Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, il Conclave verrà avviato tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dal decesso, quindi tra il 6 e il 10 maggio 2025.

Le fasi preliminari del Conclave

Il cardinale decano Giovanni Battista Re ha convocato ufficialmente i cardinali elettori alle Congregazioni generali, che si terranno nei giorni precedenti l’ingresso nella Cappella Sistina. Tali incontri servono per preparare l’elezione e affrontare i temi legati alla gestione della Chiesa durante il periodo di vacanza della Sede Apostolica.

Gli aventi diritto al voto sono attualmente 135, cioè i cardinali che non abbiano ancora compiuto 80 anni. Il totale dei cardinali al momento è di 253, e non si escludono eventuali deroghe, come già avvenuto in passato.

La clausura in Sistina e il voto

Il Conclave – dal latino cum clave, “chiuso a chiave” – si svolge nella Cappella Sistina, dove i cardinali elettori si riuniscono in totale isolamento. L’accesso è precluso a ogni forma di comunicazione con l’esterno, per garantire la segretezza delle votazioni. I partecipanti alloggiano presso la Casa Santa Marta, dove conducono una vita comunitaria strettamente regolamentata.

Ogni cardinale indossa l’abito rosso, il rocchetto bianco, la mozzetta sulle spalle e la tradizionale berretta. I pranzi e le cene si svolgono in comune e sono serviti in un’unica sala.

All’inizio del Conclave, l’ordine “Extra omnes” (“Fuori tutti”) sancisce l’inizio ufficiale della clausura. Da quel momento, i cardinali procedono con la prima votazione.

Come si elegge il nuovo Pontefice

Durante ogni sessione, ciascun cardinale scrive il nome del candidato su una scheda recante la formula Eligo in Summum Pontificem. La scheda viene deposta visibilmente su un piatto d’argento, quindi inserita nell’urna. La lettura avviene da parte di tre scrutatori: due leggono silenziosamente, il terzo pronuncia a voce alta il nome riportato.

Una volta concluse le operazioni di scrutinio, le schede vengono forate, legate insieme e bruciate. Se l’elezione non è avvenuta, al materiale combustibile viene aggiunta una miscela che produce fumo nero. In caso di esito positivo, il fumo diventa bianco grazie a una diversa miscela: è il segnale visibile che un nuovo Papa è stato eletto.

Le votazioni avvengono due volte al giorno, con relative fumate: una intorno a mezzogiorno e l’altra verso le 19.

Il momento dell’elezione

Se un candidato ottiene i due terzi dei voti, viene interpellato dal cardinale decano che gli chiede se accetta l’incarico e quale nome intenda assumere. I due cardinali più votati nell’ultima sessione, nel caso si arrivi a un ballottaggio (dopo la 33esima o 34esima votazione), non possono votare.

Dopo l’accettazione e la scelta del nome, le schede dell’ultima votazione vengono bruciate con la miscela che genera il fumo bianco. Il cardinale protodiacono si affaccia quindi dalla loggia centrale della Basilica Vaticana per pronunciare l’annuncio solenne: Nuntio vobis gaudium magnum.

Il saluto del nuovo Papa

Negli ultimi decenni si è consolidata la consuetudine che il Papa appena eletto rivolga alcune parole ai fedeli. È rimasto celebre l’esordio di Papa Francesco, che nel 2013 si presentò al mondo con un semplice e informale “Fratelli e sorelle, buonasera”.

Anche stavolta, tutto il mondo guarderà con attenzione alla fumata che salirà dal comignolo della Cappella Sistina, attendendo con trepidazione il nome del prossimo Pontefice.