GROSSETO – In palio c’è l’assegnazione del campionato Ebu Silver dei pesi massimi, un titolo internazionale che Eduardo Giustini vuole ottenere nella “sua” Firenze. Il pugile di San Frediano è pronto ad incrociare i guantoni con lo svedese Pezhman Seifkhani, avversario di tutto rispetto che vanta un record di 16 vittorie (12 delle quali ottenute per KO) e una sola sconfitta. Giustini, per tutti “Dado”, confida nell’apporto del pubblico di casa, al quale ha già regalato belle soddisfazioni e punta a ritoccare in positivo il personale score di 17 successi (sei per KO) e tre sconfitte. “Mi sono preparato come non mai per questo match – precisa Giustini – non faccio proclami, ma posso promettere che sul ring darò tutto me stesso per ottenere il massimo. Ringrazio già da ora tutti quelli che saranno presenti all’evento, pronti a darmi il necessario sostegno, so che saranno in tanti e voglio ripagare il loro supporto”.

L’evento è programmato per mercoledì 30 aprile al PalaWanni di Firenze ed è promosso dall’organizzazione Rosanna Conti Cavini Boxe. “Contiamo di portare un grande spettacolo nel capoluogo di regione – dice la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini – perché siamo sicuri che il match clou della riunione, che mette in palio un titolo internazionale, richiamerà l’attenzione di un pubblico numeroso che non sarà composto da soli appassionati”.

Il campionato internazionale Ebu Silver è un evento promosso in collaborazione con il Comune di Firenze, in tal senso l’assessora allo sport Letizia Perini ha accolto con favore la possibilità di sostenere un evento sportivo di rilievo nel territorio e ha ricevuto, presso l’assessorato, il pugile Eduardo Giustini e la delegazione dell’organizzazione Rosanna Conti Cavini Boxe. Grande attesa per l’evento è stata espressa anche da Rolando Grossi coordinatore del comitato tecnico pro: «Testimoniamo la nostra vicinanza a Rosanna Conti Cavini, decana delle promoter in grado di organizzare sempre eventi di livello prestigioso. L’incontro è molto importante per Giustini e per il pugilato italiano. La federazione è sempre vicina ai suoi pugili e siamo qui per sostenerlo». Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente del comitato toscano Franco Pierazzoli: “Ringrazio Rosanna Conti Cavini per aver portato questo evento nella città di Firenze. Sono sicuro che Giustini, davanti al pubblico di casa, salirà sul ring per farsi valere e conquistare il titolo”. Giustini ha conquistato tre titoli italiani dei pesi massimi ed è stato campione continentale Ubo. Conosciutissimo in città per essere un calciante dei Bianchi e per svolgere la professione di macellaio al mercato di Sant’Ambrogio, sarà accompagnato dai consigli del maestro Leonardo Turchi, da sempre al suo fianco. Per il pugile della scuderia della manager Monia Cavini, si tratta dell’opportunità di mettere le mani sul titolo vacante.

“Per Dado sarà un incontro impegnativo – spiega la manager – in passato ha regalato a Firenze grandi soddisfazioni sportive e quindi sono convinta che potrà ripetersi. L’avversario è un pugile di tutto rispetto e, come tale, non può essere sottovalutato, ma resto dell’idea che Giustini regalerà un grande spettacolo”. Nutrito anche il programma della serata con un sottoclou di match professionistici: nei pesi piuma salirà sul ring Thomas Ruga opposto all’inglese Luke Joseph Grainger, tra i mediomassimi toccherà a Miguel Bachi, contro il maltese Heinrich Coorssen Caceres. La serata verrà aperta da cinque confronti di pugilato olimpico che vedranno in azione i ragazzi della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini di Grosseto e Follonica. Un momento di soddisfazione in più per il presidente Fabrizio Corsini e per i tecnici Simone Giorgetti, Luigi Forni, Federico Duranti.

“Un’altra grande serata per i nostri pugili – aggiunge Fabrizio Corsini – il movimento è in forte crescita e da eventi come questo puntiamo a far salire di livello i nostri atleti”. Per quanto riguarda le operazioni di peso, sono programmate per martedì 29 aprile alle 17.00, presso l’hotel Delta Florence. È possibile acquistare i biglietti dell’evento tramite il circuito Vivaticket.