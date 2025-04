MONTE ARGENTARIO – “Negli ultimi mesi, il Comune di Monte Argentario ha avviato una serie di concorsi pubblici con l’obiettivo di coprire diverse figure professionali necessarie per il funzionamento dell’amministrazione e dei servizi al cittadino. Tuttavia, a distanza di tempo, si registra una crescente preoccupazione”. A dirlo è il gruppo di opposizione in Consiglio comunale Per l’Argentario.

“Nonostante l’impegno di risorse economiche considerevoli – affermano -, il risultato sembra essere insoddisfacente, con poche o nessuna figura idonea a emergere tra i candidati, come nel concorso della polizia municipale, nei due precedenti concorsi per manutentori e ormeggiatori annullati e rifatti, quest’ ultimo da ormeggiatore con due candidati partecipanti e tutti e due non idonei”.

“Il costo dei concorsi pubblici rappresenta un investimento importante per il Comune, che si traduce in spese per bandi, pubblicità, commissioni di valutazione e altre procedure amministrative – proseguono -. Questi fondi, spesso sottolineano gli osservatori, potrebbero sembrare uno sforzo giustificato per attrarre i migliori talenti, ma i risultati finora ottenuti lasciano molto a desiderare. La mancanza di candidati qualificati o di figure realmente adatte alle esigenze dell’Ente sta portando il Comune a una situazione di stallo, con concorsi che sembrano più un atto formale che una reale opportunità di reperimento di personale competente”.

“È una situazione che rasenta il ridicolo – dichiara l’opposizione -. L’aspetto più increscioso, secondo molti osservatori, è che questa situazione sta sfociando nel paradosso: si spendono soldi pubblici senza ottenere i risultati sperati, e si finisce per dover ripetere procedure concorsuali senza successo, con un conseguente ulteriore spreco di risorse e tempo. La sensazione di una gestione poco efficace e poco lungimirante si fa sempre più forte, alimentando il senso di frustrazione tra cittadini e operatori locali. Per uscire da questa impasse, è necessario che l’amministrazione comunale di Monte Argentario riveda le proprie strategie di reclutamento, riflettendo con calma, adottando misure più mirate e innovative, come la collaborazione con enti di formazione, università o enti di selezione specializzati. Inoltre, potrebbe essere utile una maggiore trasparenza sulle motivazioni di eventuali insuccessi e una comunicazione più efficace con la cittadinanza, per spiegare le difficoltà e le azioni intraprese”.

“Il caso dei concorsi pubblici a Monte Argentario rappresenta un esempio di come, spesso, le risorse pubbliche vengano investite senza ottenere i risultati sperati, sfociando in una situazione che rasenta il ridicolo – concludono -. È fondamentale che l’amministrazione agisca con maggiore efficienza e lungimiranza, per garantire un servizio pubblico efficiente e per non sprecare ulteriori risorse dei cittadini”.