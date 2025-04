SIENA – C’è anche una donna di Grosseto tra le due persone denunciate dalla Polizia di Siena perché trovate in possesso di droga durante un controllo stradale.

I due (34 e 24 anni) sono stati fermati dalla Stradale di Montepulciano a bordo di un’auto all’uscita di San Casciano, lungo il raccordo Firenze – Siena, attorno alle 2 del mattino.

A bordo un uomo di origini tunisine residente nella provincia di Siena e una donna di Grosseto oltre ad una 20enne della provincia di Ferrara che è stata segnalata alla Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente.

I tre sono apparsi subito molto agitati e insofferenti a quello che era un normale controllo. Il motivo di tanta ansia è stato presto chiaro: in più punti della macchina e negli indumenti intimi (ossia negli slip), i tre nascondevano un vero e proprio campionario di sostanze stupefacenti tra Marijuana, Hashish, Spid, Ketamina e Ecstasy, che in parte detenevano per uso personale e in parte destinavano allo spaccio.

Due sono stati denunciati e la terza persona è stata segnalata alla Prefettura.