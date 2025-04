GROSSETO – È terminata la raccolta di firme organizzata da alcuni esercenti del centro storico e in particolar modo di piazza della Palma.

«Le firme – spiega Giandomenico Torella – sono state inviate al Comune per sollecitare i consiglieri comunali a convocare la V commissione controllo e garanzia e la commissione di inchiesta».

161 firme per la commissione di controllo e garanzia (unite alle 15 ottenute on line su change.org) e 92 per la commissione di inchiesta.

«Il cantiere del Pnrr di piazza Martiri d’Istia è e resta oltre ogni ragionevolezza e tollerabilità senza che nessuno, in comune, a qualsiasi livello, dia una spiegazione sul perché e di chi sia la responsabilità».