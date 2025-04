GROSSETO – Incidente solo pochi minuti fa sulla strada delle Collacchie, tra Grosseto e Marina di Grosseto.

Sono tre i mezzi coinvolti. Non è ancora chiara la dinamica ma si tratterebbe di uno scontro frontale tra due vetture a cui si è aggiunto un tamponamento. Non è chiaro quale dei due scontri sia avvenuto per primo.

Sul posto i carabinieri per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.