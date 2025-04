SIENA – Incidente in corso in questo momento sulla Siena-Grosseto. Il traffico è molto rallentato in entrambi i sensi di marcia e si procede a passo d’uomo sino alle risaie, al bivio di Fontazzi.

Sul posto carabinieri, polizia stradale e un’ambulanza del 118.

Ci sono circa 6-7 chilometri di coda. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma si raccomanda prudenza.

Notizia in aggiornamento.