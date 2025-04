GROSSETO – Il burraco benefico della Uisp ancora una volta ha fatto centro. La manifestazione organizzata dalla Uisp all’Auser Centro Sociale Ciabatti di Grosseto ha infatti permesso di raccogliere 7.092 euro per aiutare Irene, la giovane madre bisognosa di cure. La busta con l’incasso è stata consegnata, al termine di un’emozionante giornata, a Guglielmo Bettini, vicepresidente della Misericordia di Cinigiano, che sta aiutando la famiglia in questo momento difficile. Il torneo, diviso su una sessione pomeridiana e una serale, ha visto in gioco 73 tavoli con 292 giocatori.

L’evento ha unito le associazioni che si occupano di burraco: accanto alla Uisp sono scese in campo Il Setaccio, Polisportiva Grifone, Dopolavoro Ferrovieri e Burraco Grossetano.

“E’ stata una manifestazione davvero piena di emozioni – spiegano gli organizzatori – dobbiamo ringraziare tutti i partecipanti, che sono stati tantissimi e ancora una volta hanno dimostrato di avere a cuore la solidarietà. E anche tutte le aziende che hanno contribuito offrendo i premi. Tutto questo supporto ha rafforzato in noi organizzatori la voglia di impegnarci per una causa così importante”.

“Continuiamo a portare avanti i nostri valori con dedizione e serietà – afferma Massimo Ghizzani, presidente Uisp Grosseto – sostenendo chi è in difficoltà e le associazioni che operano per il bene della comunità maremmana”.

“Devo dire che anche a livello personale – aggiunge Ghizzani – è stato un evento particolarmente intenso. Conosco il padre di Irene, ma da tantissimo tempo non mi era più capitato di vederlo e ritrovarlo in questa occasione è stata davvero toccante. Non posso che ringraziare tutte le associazioni che insieme a noi si sono impegnate per la riuscita di questa manifestazione, il comitato festeggiamenti Madonna delle Grazie di Batignano e tutti i volontari della struttura Auser Ciabatti.