FOLLONICA – “Le celebrazioni per l’80° Anniversario della Liberazione dal regime nazifascista vedono impegnata Anpi, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, in un progetto di ampio respiro che abbraccia la settimana dal 25 aprile, con un’appendice il 5 maggio, per esprimere il ricordo e la gratitudine verso quell’evento che ha reso al nostro Paese la Libertà, riconquistata dopo vent’anni di dittatura fascista e di barbarie nazifasciste, e la dignità per costruire un avvenire nuovo incarnato in quel grande manifesto civile che è la nostra Costituzione antifascista, il testamento profondo che ci ha consegnato la lotta della Resistenza”.

Così l’Associazione nazionale partigiani d’Italia annuncia le celebrazioni per l’anniversario dalla Liberazione. La celebrazione istituzionale con il sindaco e l’Amministrazione comunale muoverà, a partire dalle 10,30, dal palazzo municipale e terminerà al parco della Rimembranza con gli interventi istituzionali e di Anpi.

Ottanta anni sono una tappa importante, tanto che l’Anpi, il Festival Resistente di Follonica, con i sindacati e con il contributo dell’Amministrazione comunale, di Coop e Isgrec, hanno promosso una intera settimana di iniziative quali presentazioni di libri, spettacoli, in un percorso che intende, a partire dalle celebrazioni del 25 aprile e del 1°maggio.

“Costruire un ponte: c’è bisogno di riflettere sulla memoria di ieri, su quelle esperienze di ribellione, quelle speranze e desideri di pace e di libertà, quelle scelte di partecipazione e democrazia da cui è nata la nostra Costituzione, per essere guidati nel mondo di oggi – afferma l’Anpi -. Un mondo in cui viviamo il ritorno della guerra, dei nazionalismi, dei fascismi e dei razzismi, di attacco alla democrazia, in nome di un malinteso senso di modernità; mai come oggi la memoria del 25 aprile ci deve dare la forza morale e civile per rilanciare i principi costituzionali della Repubblica democratica fondata sul lavoro, della sovranità popolare, del ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Dobbiamo ricordare con affetto e riconoscenza coloro che hanno combattuto e che hanno sacrificato la vita in quello straordinario evento storico chiamato Resistenza”.

“Insieme, dobbiamo oggi trasmettere alle nuove generazioni l’orizzonte di futuro che aveva negli occhi il popolo della Resistenza in quell’aprile 1945. Occorre ricostruire quell’orizzonte con una nuova resistenza, una resistenza consapevole, pacifica, collettiva per continuare a percorrere il cammino tracciato dalla nostra Costituzione democratica e antifascista”.