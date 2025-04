Foto di repertorio

FOLLONICA – Il Gruppo Sub della Lega Navale Italiana Sezione di Follonica (nella foto d’archivio, in un momento di convivialità) è lieto di annunciare la 55esima edizione del Trofeo Golfo del Sole, storica competizione di pesca in apnea che si terrà domenica 4 maggio 2025 nelle acque antistanti Follonica.

La gara, valida come prova selettiva per il Campionato Italiano di Seconda Categoria, rappresenta un appuntamento di rilievo nel calendario nazionale FIPSAS, attirando atleti da tutta Italia.

Nell’edizione precedente, il trofeo è stato vinto dal socio della società follonichese Jody Genovesi, che ha portato con orgoglio il titolo nella propria sezione, confermando l’alto livello tecnico degli atleti locali.

Il Trofeo Golfo del Sole non è solo una competizione sportiva, ma anche un momento di condivisione e rispetto per il mare, valori che da sempre contraddistinguono la nostra Sezione