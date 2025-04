BRACCAGNI – Torna in Maremma l’evento più tradizionale della Primavera: dal 25 al 27 aprile appuntamento con la Fiera del Madonnino che quest’anno taglia il traguardo delle 45 edizioni. Al centro fieristico di Braccagni insieme al Madonnino torna anche il Game Fair e quest’anno anche una novità importante: la prima edizione di Toscoleum, un evento all’iterno della fiera interamente dedicato all’olio toscano e al settore dell’olivicoltura.

La fiera del Madonnino e il Game Fair

La Fiera del Madonnino ed il Game Fair Italia, organizzati congiuntamente, rappresentano il più grande evento Outdoor del territorio nazionale, 150.000 metri quadrati di agricoltura, ruralità, attività che si praticano all’aria aperta.

Le due manifestazioni insieme riassumono al meglio la mission di Grossetofiere, nata per promuovere i settori trainanti dell’economia locale e creare indotto e ritorni indiretti su tutta la provincia, non dimenticando che le due fiere vanno ad alimentare direttamente il mercato interno utilizzando per lo più fornitori locali per la loro organizzazione.

Il Centro Fiere con le due manifestazioni catalizzerà miglia di visitatori provenienti da tutte le regioni, come testimoniato dalle vendite online dei biglietti ingresso.

L’ultima edizione della fiera del Madonnino congiuntamente alla 32° edizione del Game Fair Italia, ha fatto registrare numeri significativi in termini di visitatori sintomo di un legame indissolubile con il territorio sviluppatosi in 45 anni di attività che ha reso la manifestazione tra le più importanti anche a livello nazionale.

La fiera del Madonnino è l’emblema di semplicità e ruralità e simbolo di un legame forte tra il territorio ed i suoi abitanti. Grazie alla partecipazione degli agricoltori viene accreditata come la manifestazione dell’agricoltura Toscana e annoverata fra le prime cinque fiere più importanti del settore agricolo in Italia.

Pur mantenendo le tradizioni e le proprie origini la Fiera del Madonnino si pone l’obiettivo di essere contemporanea adeguando il proprio prodotto alle esigenze del mercato, migliorando, modernizzando e adattando i temi della fiera.

«L’obiettivo è allargare ancora di più gli orizzonti della Fiera del Madonnino – spiega il Presidente di Grossetofiere Paolo Rossi -, facendola diventare un hub di riferimento per l’agricoltura non solo regionale ma di tutta l’Italia. Abbiamo aggiunto un’altra manifestazione al suo interno che potrebbe già camminare da sola, ma siamo voluti partire dai 35.000 agricoltori che annualmente frequentano la nostra manifestazione che non lasceranno sicuramente delusi i prestigiosi espositori di Toscoleum. Se il Centro Fiere soffre in alcune manifestazioni pagando la distanza dalla città, possiamo affermare il contrario per quelle riservate al settore olivicolo, essendo confinante con le due più grandi realtà settoriali della Toscana, il Collegio Toscano degli olivicoltori che associa più di 1000 produttori e produce il 60% dell’olio extravergine certificato toscano e Certified Origins azienda leader mondiale dell’olio a marchio privato di alta qualità”

La novità del 2025: ecco Toscoleum

Da quest’anno le due fiere si arricchiranno di un’ulteriore rassegna interamente dedicata alla filiera dell’Olivicoltura, Toscoleum.

Toscoleum occuperà interamente il padiglione principale della fiera e i piazzali circostanti che saranno dedicati alle più avanzate tecnologie per l’olivicoltura e produzione olearia, dalla coltivazione e raccolta, alla trasformazione per arrivare all’imbottigliamento e alla commercializzazione.

La Fiera del Madonnino è un hub di riferimento per l’agricoltura di tutta Italia ed il Centro Fiere grossetano è inserito in un comprensorio con numerose attività olivicole, rappresenta quindi una location ideale per promuovere questo settore.

Toscoleum nasce dalla collaborazione tra Grossetofiere e la società Globe Trotter, già organizzatrice di Enoliexpo, la fiera internazionale a cadenza biennale che si svolge nel Centro Fiere di Bari, dedicata dedicata ai macchinari, tecnologie e servizi per la produzione di Olio di Oliva.

Scorrendo tra le categorie espositive di Toscoleum il visitatore interessato potrà soddisfare le proprie esigenze andando a scuriosare fra le principali novità che può offrire la filiera olivicola. Saranno infatti rappresentati i seguenti settori merceologici:

Vivaismo

Prodotti e trattamento oliveto

Attrezzature per potatura

Macchinari e attrezzatura per la raccolta e trasporto delle olive

Impianti e tecnologie per frangitura, gramolatura, estrazione e separazione olio

Impianti di filtraggio e stoccaggio olio, impianti e macchinari di imbottigliamento, tappatura e packaging

Convegni, Talk show, degustazioni guidate e approfondimenti tecnici completeranno la rassegna che rappresenterà un’occasione unica da non perdere per tutti gli operatori e appassionati di questo settore.

Tanti gli eventi programmati difficilmente con una sola giornata si riuscirà a visitare tutta la manifestazione, un grande sforzo organizzativo che sarà comunque ripagato dal gradimento del pubblico e soprattutto delle aziende espositrici che ogni anno rinnovano la propria fiducia in questa manifestazione, ritenendola ancora importante per acquisire nuove quote di mercato.

Programma generale – Tutti i giorni (25, 26 e 27 aprile 2025)

Mattina

Ore 9.00 – Area Tartufi

Tartufi a Tartufo con Tiziana Benocci e Liliana Tamberi

Ore 9.30 – Area Metaldetector

Gara nazionale Minelab Cup

Ore 10.15 e 15.00 – Ring Conad

La magia del fuoco – Survivor per un giorno con Michele Lupoli

Caccia al tesoro con Geotek Center e Minelab

Ore 10.30 e 16.00 – Area Metaldetector

Battesimo del Metal (attività per bambini con gadget)

Ore 11.00 e 16.30 – Area Metaldetector

Expert Test – Indovina il Target (prova interattiva con metal detector)

Ore 10.30 e 15.30 – Ring Conad

Game Fair Show

Spettacolo dei Butteri con varie associazioni maremmane

Dimostrazioni cinofile del CEMIVET

Cani da ricerca a cura del C.I.S.O.M.

Pappagalli in volo libero – Passione Pappagalli

Disk Dog con Riccardo Vignali

Falconeria – Falconieri del Re

Sheep Dog con Mattia Monacchini

Goose Dog – conduzione oche e carretto tradizionale

Sabato 26 aprile – Eventi speciali

Ore 10.30 – Stand 42 Confartigianato Sport

Run & Burn – corsa e circuiti a corpo libero

Ore 15.00 – Stand 42

Body Weight Workout

Ore 16.00 – Stand 42

Yoga Flow con Irene Filippeschi

Ore 10.30 e 15.30 – Ring Conad

Drone Fly Evolutions – voli acrobatici su musica

Ore 16.00 – Linee di Tiro

Sfida Uomo Macchina con Lorenzo Fondana

Ore 16.30 – Area Tartufi

Tartufo a 360 gradi – degustazione guidata con Accademia Italiana del Tartufo e produttori locali

Domenica 27 aprile – Eventi speciali

Ore 9.30 – Area Tartufi

Gara nazionale di ricerca tartufi Pull Out (valida per campionati FIDASC e CSEN)

Ore 10.30 e 15.30 – Ring Conad

Esibizione del Reggimento “Savoia Cavalleria” (3°) – Simulazioni di difesa militare

Ore 11.00 – Stand 42

Yoga Flow con Irene Filippeschi

Ore 16.00 – Stand 42

Fit Camp con Clarissa Sansoni

Ore 17.00 – Stand 42

Show Battle Brekking con Ryk

Ore 16.00 – Linee di Tiro

Replica della Sfida Uomo Macchina con Lorenzo Fondana

Ore 17.30 – Ring Conad

Memorial Federico Forcelloni – spettacolo conclusivo delle Associazioni Butteri

Cooking Show – Padiglione N°1

Con il Pecorino Toscano DOP – Presenta Shady Hasbun

Venerdì 25 aprile

Ore 15.00 – Chef Filippo Scapecchi

Ore 16.30 – Chef Daniele Cornacchia

Sabato 26 aprile

Ore 10.00 – Chef Davide Cantù

Ore 12.00 – Chef Daniele Zingoni

Ore 15.00 – Chef Alessio Morganti

Domenica 27 aprile

Ore 11.00 – Chef Paolo Daghini

Ore 14.30 – Lady Chef Toscana: Maria Antonietta Ghisu e Lucia Mulinacci

Ore 16.00 – Chef Paolo Tizzanini

Sala conferenze – Incontri e convegni

Venerdì 25 aprile

Ore 14.00 – Presentazione libro Rapaci sulle Rupi del Porta a cura di Arci Caccia

Ore 16.00 – Convegno Agricoltura del futuro con Camera di Commercio, Confindustria, ISIS Leopoldo II

Ore 17.00 – Intelligenza artificiale e IoT in agricoltura con Zerinth Spa e altri esperti

Sabato 26 aprile

Ore 10.00 – Dalla bicicletta al bosco: esperienze di turismo sostenibile

Ore 11.30 – Toscoleum Olivicoltura rigenerativa – con Giorgio Pannelli e Marcello Pagliai Innovazioni in frantoio – con Stefania Saccardi, Maurizio Servili e (in attesa) Fabrizio Filippi



