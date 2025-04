MONTEROTONDO MARITTIMO – Visitare l’Islanda senza prendere l’aereo. In Maremma è possibile, basta fare un salto al Parco delle Biancane, a Monterotondo Marittimo.

A celebrare il fascino del paesaggio lunare di Monterotondo è il portale Green.me, un sito che si occupa principalmente di ambiente, etica e tutto quello che può essere “green”, con un sito, una pagina Facebook da quasi un milione di follower e un profilo Instagram da quasi 500mila seguaci.

L’articolo uscito sul portale proprio il giorno di Pasqua, è un vero viaggio che dal parco spazia alla storia e al paesaggio circostante.

Monterotondo e le Biancane come l’Islanda

Se siamo in cerca di un paesaggio che sia simile ai campi geotermici dell’Islanda, non c’è bisogno di prenotare alcun volo ma basterà solo lasciarsi guidare dal navigatore o dalle indicazioni stradali. A Monterotondo Marittimo, infatti, ai confini della Maremma grossetana e della provincia, c’è un territorio che ribolle e sbuffa costantemente. Scontornato dalle sue rocce bianche, avvolto dai misteri dei suoi vapori. Il Parco delle Biancane, che prende il nome appunto dal colore delle rocce che lì dominano, raccoglie tutto questo in un percorso che sta a metà tra pianeta terra e paesaggio lunare, tra soffioni, bulicam, putizze, lagoni, mofete e altri vapori geotermici.

Non c’è nessun biglietto per entrare in questo paesaggio alieno. L’unico ticket previsto è quello per il viaggio (virtuale) che permette di entrare al centro della terra. Un itinerario disponibile al Mubia, il Geomuseo delle Biancane, un polo museale avveniristico e tecnologico installato al centro di un ex edificio industriale a Monterotondo Marittimo.

Il territorio delle Biancane, come riporta anche l’articolo che lo celebra su Green.me, stupisce con la semplicità della natura che mostra. Si tratta di un luogo che ci insegna la geologia anche tramite il suo museo, che ci affascina per la sua continua mutazione, ricordandoci che siamo piccoli ospiti di questa terra e allo stesso tempo profondamente fortunati nell’osservare fenomeni decisamente singolari.

“E poi, diciamocelo: se puoi vedere tutto questo senza nemmeno prendere l’aereo, cosa aspetti? – conclude l’articolo – Lascia perdere l’Islanda e vieni a perderti tra le Biancane, dove il mondo sembra nuovo, anche se è vecchio di milioni di anni. E ti prometto: ti sentirai, almeno per un po’, un esploratore in casa tua”.