ORBETELLO – Aggiornamento ore 21.20: A restare ferite sono state due donne di 38 e 28 ani. Le due donne sono state soccorse dall’ambulanza della Misericordia di Manciano, dall’automedica di Orbetello e dall’ambulanza della Croce rossa di Orbetello e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2. L’incidente è avvenuto alle 18.17 di oggi.

News ore 20.49: Due auto sono finite fuori strada dopo un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sull’Aurelia all’altezza dello svincolo di Orbetello, in direzione nord.

Le auto stavano viaggiando nello stesso senso di marcia quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, si sono urtate. Entrambe sono uscite di strada, una è finita tra la vegetazione.

All’arrivo delle squadre dei Vigili del fuoco, le due occupanti – entrambe donne – si trovavano già fuori dai veicoli ed erano assistite dal personale sanitario del 118. Le due donne sono state successivamente trasferite all’Ospedale di Grosseto per ulteriori accertamenti.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata.

Durante le operazioni la corsia di marcia è rimasta temporaneamente chiusa, mentre il traffico è stato deviato sulla corsia di sorpasso per consentire la circolazione in sicurezza.