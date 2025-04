GROSSETO – Arriva in città l’iniziativa del bookcrossing, pensata per promuovere la condivisione gratuita di libri usati.

La Giunta comunale ha autorizzato, in via sperimentale, l’uso di due posteggi del mercato giornaliero in piazza dei Lavatoi (mercato coperto), in programma dal lunedì al sabato, per ospitare questo punto di scambio aperto alla cittadinanza.

“Il progetto di bookcrossing rappresenta un’iniziativa importante tesa non solo, a riavvicinare le persone alla lettura in modo spontaneo e accessibile – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Attività produttive Bruno Ceccherini – ma anche a valorizzare il tessuto commerciale locale. Creare un punto di scambio libri rafforza il senso di comunità e incentiva una frequentazione più viva e consapevole delle nostre aree produttive. Il progetto si inserisce così in un più ampio percorso di valorizzazione del territorio, in cui cultura, commercio e comunità dialogano in maniera virtuosa”.