GROSSETO – Ci insegnano sin da bambini che una dele cose da fare più volte al giorno è lavarsi i denti per la salute della bocca e del cavo orale; non è sempre sufficiente l’igiene quotidiana perché le ns gengive certe volte sono anche dei campanelli d’allarme delle ns difese immunitarie.

Spesso con un abbassamento delle difese o con infiammazioni del corpo si creano delle piccole abrasioni sulle gengive e tendono a gonfiarsi o addirittura a sanguinare. Alcuni di noi invece hanno addirittura questo stato infiammatorio gengivale con frequenza e quindi avendo ricevuto alcune richieste proprio su come poter prevenire l’infiammazione gengivale nonostante siano diligenti frequentatori di dentisti per fare la loro annuale igiene, vediamo come poter utilizzare la natura per contrastare questo fastidio.

Utile è sicuramente la propoli sia in spray o gocce da prendere un paio di volte o tre al giorno per avere un’azione antibiotica naturale per aiutare a disinfettare le gengive e la bocca.

Cercate anche degli spray alla mirra, una resina che si sta evidenziando proprio per le sue caratteristiche cicatrizzanti e antibatteriche allo stesso modo della propoli.

Se cercate un modo naturalissimo per detergere i vs denti potete provare a utilizzare la polvere di argilla bianca o verde aggiungendo qualche goccia di olio essenziale di tea tree per dare una buona azione disinfettante e antibatterica, l’argilla ha un alto potere assorbente e può farlo anche sulle infiammazioni.

Se invece volete provare a fare un collutorio naturale per le infiammazioni e le gengive sanguinanti vi lascio una ricetta da provare:

1 cucchiaio di tintura madre di menta da mettere in un bicchiere

2 gocce di olio essenziale di alloro

2 gocce di olio essenziale di tea tree

Aggiungete gli oli subito dopo il cucchiaio di tintura madre di menta e poi aggiungete dell’acqua poco sopra la metà del mezzo bicchiere. Ecco qua questo è il vs collutorio fai da te, naturale ma efficace.

Fateci sapere..