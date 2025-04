GROSSETO – Senza le idrovore gestite dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud una parte della provincia di Grosseto finirebbe sott’acqua quando piove. Opere simbolo dell’attività di bonifica in Maremma, ancora oggi rappresentano strumenti indispensabili per il territorio.

Come quella in funzione a Casotto Venezia, dove Claudio Bagnoli, esperto idrovorista di Cb6, parla del funzionamento delle idrovore e della costante opera di manutenzione necessaria per mantenere efficienti questi impianti.