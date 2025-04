CASTEL DEL PIANO – Erano le 21.40 quando topi di appartamento hanno cercato di entrare in due abitazioni in via della Montagna, a Castel del Piano.

A segnalarlo un nostro lettore, Giorgio, che racconta: «La sera di Pasqua ci sono stati due tentativi di entrare nelle abitazioni con persone all’interno, lo spavento di chi era presente e stato notevole tanto più che in uno degli appartamenti c’era un neonato. Purtroppo non sono episodi isolati».

Il nostro lettore chiede le telecamere «che ci erano state promesse, come anche una maggior presenza di forze dell’ordine».