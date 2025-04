ROMA – È tornato alla casa del Padre. Così il vaticano ha annunciato la morte di papa Francesco. Il pontefice si era ammalato ed aveva affrontato una lunga degenza in ospedale. Negli ultimi giorni le sue condizioni sembravano essersi stabilizzate. Oggi invece il decesso.

Nel 2018 il Papa era stato in visita a Nomadelfia, per quello che il vescovo definì un “ricostituente per la comunità”. In quella occasione molti maremmani decisero di partecipare ad un evento che richiamò fedeli da tutta la provincia.

Papa Francesco prega sulla tomba di Don Zeno a Nomadelfia